استقبل تردد قناة بي اوت كيو الرياضية beoutq sport مارس 2019….. مبارايات البطولات الأوروبية...

تردد قناة بي اوت كيو الرياضية beoutq 2019 نجح في الإستحواذ على اهتمام عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي ، حيث بات تردد قناة بي أوت كيو كواحد من الترددات التي تكون في طليعة موقع البحث الشهير جوجل، وفي هذا دلالة كبيرة على استحواذ قناة بي اوت كيو beoutq على نسبة مشاهدات عالية، لا نبالغ في القول أن مشاهدات قناة بي أوت كيو قد تضاعفت إلى الملايين.

وتبعاً لما يحظى به تردد قناة بي أوت كيو من أهمية كبيرة لديكم أعزائنا القراء، فسوف نتطرق في هذا المقال إلى كل ما يهمكم فيما يتعلق بتردد قناة بي أوت كيو فتابعونا.

مازلنا معكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز، وننقل لحضراتكم تردد قناة بي أوت كيو المتخصصة في قراصنة المبارايات، حيث يمكنكم ضبط القناة من خلال الترددات الموضحة أسفل المقال، وجديراً بالذكر أن قناة بي أوت كيو تعمل من خلال ريسيفر يسمى بي أوت كيو وهو أرخص من الريسيفر المستخدم في قنوات بي إن سبورت، لذلك يلجأ الكثير للحصول على تلك القناة التي يمكنها نقل جميع المبارايات في كل مكان بكل سهولة ويسر.

قناة بي اوت كيو beoutq

قناة بي اوت كيو هي واحدة من مجموعة قنوات تملكها شركة كوبية تدعى بي اوت كيو beoutq، تزعم شركة beoutq أنها تحارب الإحتكار، ولهذا فهي تعمل على قرصنة المبارايات التي تملك قناة بي إن سبورتس حق إذاعتها، تنقل قنوات beoutq المبارايات من قنوات bein sports ولكتها تنقلها متأخرة ثواني قليلة عن قنوات بي إن سبورتس وذلك كي تقوم بالتغطية على شعار bein sports، وتبث قناة بي اوت كيو عن طريق قمر صناعي ولا تكون هناك حاجة لإستخدام الإنترنت.

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تردد قناة بي اوت كيو

تنقل قناة بي اوت كيو أِشهر مبارايات كرة القدم في العالم مثل مبارايات الدوري الأسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي وبطولة أفريقيا للأندية، وتبث قناة beoutq على عرب سات بشكل مشفر، ولكتها تفتح بين الحين والأخر للجميع و تفتح على بعض الأجهزة عن طريق اشتراك رسمي أو شيرينج، وتتهم قنوات bein sports قناة بي اوت كيو بقرصنة مباراياتها، ولكن الجهات الدولية المختصة بالحكم في مثل هذه الأمور لم تحدد بعد.

تردد قناة beoutq

الجدير بالذكر أن باقة قنوات beoutq والتي تشتمل على عشرة قنوات لا تستقبل إلا على القمر الصناعي عرب سات، حيث لا يمكن استقبال الباقة على القمر الصناعي نايل سات، ولا تعمل باقة قنوات بي اوت كيو إلا على أنواع معينة من الريسيفرات حيث تعمل بتقنية عالية الجودة وتبلغ h265 والتي تتميز بها ريسيفرات معينة، ويمكنكم ضبط قناة بي اوت كيو على أجهزتكم عن طريق التردد المبين في الجدول التالي:-

التردد الترميز معامل تصحيح الخطأ 12207 v 27500 5/6 11919 h 27500 5/6 12380 h 27500 5/6

تردد قناة beoutq الجديد 2019

لضبط أجهزتكم لإستقبال قناة بي أوت كيو beoutq يمكنكم استخدام التردد المبين في الجدول بالأعلى، كما أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أخذها بالإعتبار عند استقبال تردد قناة بي اوت كيو، ولقد أوجزناها لكم في النقاط التالية:-

ترددات قناة بي اوت كيو تستقبل على بعض الأجهزة فقط.

يجب أن يستقبل تردد قناة beoutq على ريسيفر يدعم تقنية h 265 وبالتالي يجب أن يكون ريسيفر حديث.

للحصول على قوة اشارة فوق 90 وضمان عدم التقطيع لقناة بي اوت كيو يلزم طبق 120 سم على الأقل.

الريسيفرات الداعمة لقناة beoutq

كما ذكرنا سابقا أن تردد قناة بي اوت كيو يلزم ريسيفر حديث يعمل بتقنية h 265 ويوجد أنواع عديدة من الريسيفرات تصلح لإستقبال تردد قناة beoutq ولعل من أبرز تلك الريسيفرات ما يلي:-