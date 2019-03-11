“ألتقط حالاً” تردد قنوات DMC الفضائية النايل سات برامج ومسلسلات قناة دي أم سي ومواعيد...

أضبط تردد قنوات دي أم سي dmc على مختلف الأقمار الصناعية، انطلقت باقة قنوات dmc وهي شبكة تلفزيونية مصرية بأمر من الجيش المصري، لتصبح القناة أحد أفضل المنابر الإعلامية المختصة بالشأن المصري، والتي تُقدم باقة من الترفيه المتنوع والمتجدد بإستمرار.

ويمكن ضبط ترددات قنوات dmc سواء من خلال البحث الألي واليدوي على أي من أنوع الرسيفرات سواء العادية أو فائقة الجودة، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

ترددات قنوات DMC

التردد معدل الترميز القطبية 11449 27500 أفقي 5]6

وعند البحث عن التردد أعلاه عبر النايل سات، تظهر جميع ترددات قنوات دي أم سي ومنها قناة المسلسلات، دراما، :يدز، نيوز، سبورتس.



أهم برامج قناة DMC

برنامج “ مساء DMC ” تقديم إيمان الحصري وأسامة كمال

” تقديم إيمان الحصري وأسامة كمال برنامج “ السفيرة عزيزة “، من تقديم سناء منصور وياسمين طه زكي وشرين. عفت.

“، من تقديم سناء منصور وياسمين طه زكي وشرين. عفت. برنامج “ 8 الصبح ” من تقديم رامي رضوان

” من تقديم رامي رضوان برنامج “لعلهم يفقهون” من تقديم خالد الجندي ورمضان عبد المعز

موعد عرض أبو العروسة على قناة dmc

العرض الأول : 8 مساءاً .

Advertisements

الإعادة الأولى : 3 بعد منتصف الليل .

الإعادة الثانية : 12.30 ظهراً

وقبل شهر من الآن قد قامت بعمل لفتة اعتبرها الكثير أنه رائعة، بعد أن جعلت مريضة بمتلازمة داون تقدم الفقرة الإخبارية بالقناة وتعاقدت معاها لتقديم بعض الفقرات في البرامج على شاشتها.

وقد وصل مسلسل ابو العروسة إلي حلقته الـ 110 وما زال المسلسل يحقق النجاح تلو الأخر، حيث يعد المسلسل الأنجح خلال الفترة الأخيرة.