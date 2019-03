“اضبط” تردد قناة on sport – تردد قناة اون سبورت الجديد 2019 على النايل سات لمتابعة...

بات البحث عن تردد قناة أون سبورت ON SPORT 1 محط أنظار العديدين في مصر، ويكتسب تردد قناة أوت سبورت هذه الأهمية نظراً لما تقدمه القناة من مبارايات وبرامج رياضية والتي لا يمكن مقارنتها بغيرها من القنوات، وتستحوذ القناة بشكل حصري على الحق في إذاعة ونقل كل مبارايات الدوري المصري الممتاز بالإشتراك مع قناة النيل الرياضية التابعة لتليفزيون الدولة الحكومي.

خلال سنة 2018 تم افتتاح قناة ON SPORT 2 على نفس التردد السابق لقناة ON LIVE الإخبارية التي أغلقت قبل أشهر، حيث تقوم القناة بنقل المبارايات في حال تعارض المواعيد مع مبارايات أخري، وبالتالي تمنح المشاهدة الفرصة لإختيار المباراة التي يفضل مشاهدتها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص تردد قناة ON SPORT 1 وتردد قناة ON SPORT 2 فتابعونا.

أحدثت شبكة قنوات أون وخاصة قناة أون سبورت طفرة في عالم القنوات الفضائية بإعادة تطوير الشبكة التليفزيونية لشركة هوا ليميتد، من خلال إطلاق برامج متميزة تضم وجوه جديدة ومذيعين لهم بصمتهم المعروفة على الشاشة العربية والمصرية، ورؤية خاصة ومتميزة للمستقبل، كما تعد أول قنوات مفتوحة تعمل بتقنية HD، وتبث من القاهرة عن طريق القمر الصناعي نايل سات، كما تضم قناة on sports محتويات وبرامج تعكس صوت وآراء المصريين.

تردد قناة أون سبورت 1 ON SPORT

تعمل قناة أون سبورت على مدار 24 ساعة، وتقوم القناة ببث محتواها بصيغة ال HD والتي تمنح جودة الصوت ونقاء الصورة، ولعل من أبرز عيوب هذه الصيغة أنها لا تعمل سوى لريسيفرات ال HD فقط، ولهذا قامت القناة بحل هذه المشكلة وأصبحت تبث القناة بصيغة ال SD أيضاً، التي تعمل على الريسيفر العادي والريسيفر ال HD، وبهذا يمكن للجميع مشاهدة قناة ON SPORT ولتنزيل قناة ON SPORT 1، يمكنكم ضبط أجهزتكم على التردد التالي:-

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ h 10853 27500 5/6 التردد HD 10853 h 27500 5/6 التردد SD

ملحوظة:- يمكن استقبال القناة بكل سهولة وبإشارة قوية بواسطة قمر 70 سم.

تردد قناة أون سبورت 2 ON SPORT

تردد قناة أون سبورت 2 ON SPORT، هو نفس تردد قناة أون سبورت 1، حيث يتم استقبال القناتين على نفس التردد الموجود بالجدول في الأعلى، ويمكنكم الإستعانة بالفيديو التالي لمعرفة كيفية ضبط القناة.

