اعرف تردد قناة ام بي سي عراق mbc iraq … الان تردد قناة ام بي سي العراق 2019 الجديد واستمتع...

تردد قناة MBC IRAQ صار الأن موضع بحث واهتمام من قبل العراقيين، حيث يستعد العراقيون بلهفة شديدة لإطلاق قناة ام بي سي العراقية، وقد انطلق تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ في العمل في منتصف شهر فبراير الماضي تحديداً في السابع عشر وتعمل القناة طوال ال 24 ساعة، وكانت بداية انطلاق القناة للمرة الأولى اليوم الخامس عشر من فبراير، حيث تم إذاعة الإحتفال بمهرجان شتاء طنطورة الذي أحياه كاظم الساهر وإلهام المدفعي.

ونظراً لما يمثله تردد قناة ام بي سي العراق 2019 MBC IRAQ من أهمية كبيرة لدى متابعينا الكرام، فسوف نستعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص تردد قناة ام بي سي عراق بالإضافة إلى أهم البرامج المنتظر عرضها على القناة فتابعونا.

مازلنا معكم ومتابعة كل جديد وكل ما يخص تردد قناة ام بي سي العراق، حيث تم انطلاق البث التجريبي لها يوم الجمعة الماضي الموافق 15 فبراير 2019، وسيتكون البث الرسمي لتردد ام بي سي عراق اليوم السبت 17 فبراير، وتم انطلاق البث التجريبي بحفلة أحياها كبار النجوم على رأسهم كاظم الساهر، ونتابع معكم كل جديد كما نقلنا لكم كل الترددات الممكنة التي يمكنكم الحصول عليها لتنزيل القناة والاستمتاع ببرامجها المميزة.

تردد قناة إم بي سي عراق

قناة ام بي سي عراق هي قناة تليفزيونية مفتوحة تابعة لمركز تليفزيون الشرق الأوسط، وهي قناة منوعات ستبث مجموعة من البرامج المختلفة التي تحاكي واقع الشارع العراقي، وتعد قناة إم بي سي عراق MBC IRAQ طفرة في الإعلام العراقي، ومن المنتظر أن يتم إطلاق القناة لأول مرة اليوم 15 فبراير 2019، حيث ستبث القناة اليوم أمسية غنائية يؤديها كلٌ من كاظم الساهر وإلهام المدفعي، بمناسبة مهرجان شتاء طنطورة المقام في المملكة العربية السعودية، ولكن القناة ستبدأ بثها طوال ال 24 ساعة ابتداءاً من 17 فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تحقق القناة شهرة واسعة ليس بين العراقيين فحسب بل في مختلف أرجاء الوطن العربي بأكمله، شأنها في ذلك شأن مختلف قنوات MBC الأِشهر في العالم العربي.

تردد قناة MBC IRAQ

بدأ العد التنازلي لإطلاق تردد قناة ام بي سي عراق الجديدة، حيث سوف نكون اليوم وغداً على موعد مع إطلالتين للقناة قبل إطلاقها بشكل رسمي في السابع عشر من شهر فبراير الجاري، الإطلالة الأولى ستكون مساء اليوم كما ذكرنا سابقة عن طريق بث الأمسية الغنائية التي يحييها كاظم الساهر وإلهام المدفعي، والأمسية الثانية ستكون غداً السبت 16 فبراير 2019 ، حيث ستبث القناة الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent في موسمه السادس الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العراق.

تردد قناة mbc العراق 2019 على النايل سات

من المنتظر أن تبث القناة على القمر الصناعي النايل سات بصيغتي ال HD,SD، ولمعرفة تردد قناة MBC عراق على النايل سات يمكنم الإطلاع على الجدول التالي:-

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التردد معامل الترميز الإستقطاب 12226 بجودة ال HD 27500 أفقي 11938 بجودة ال SD 27500 عمودي

كيفية ضبط تردد قناة إم بي سي عراق MBC IRAQ HD

لتنزيل القناة على أجهزتكم يمكنكم الإٍستعانة بالجدول في الأعلى كما أضفنا لكم بعض الفيديوهات للمساعدة في عملية الضبط.

برامج قناة MBC IRAQ

تضع قناة ام بي سي عراق الأسرة العراقية نصب أعينها، وتستهدف القناة كافة أفراد الأسرة، ومن المنتظر أن تقدم قناة ام بي سي عراق محتوى راقي من برامج المنوعات والتوك شوك وبرامج المرأة والبرامج الغنائية كما ستبث القناة برنامج Arabs Got talent في موسمه السادس، وسوف نقدم لكم قائمة لأهم البرامج المنتظر عرضها على شاشة قناة MBC IRAQ فتابعونا.

اسم البرنامج المحتوى معلومات عن البرنامج بيت بيوتي المرأة العراقية يتناول البرنامج كل ما يخص حياة المرأة الإجتماعية بالإضافة إلى المكياج والأزياء ويناقش البرنامج كل القضايا التي تهم المرأة العراقية. بث نكات كوميدي متنوع يقدم البرنامج أربعة نجوم عراقيين بالإضافة إلى حضور الجمهور ويتناول البرنامج النكات الليلة ويه دعدوش توك شو يقوم إحسان دعدوش باستضافة النجوم العراقيين ويتناول حياتهم ومواقفهم الإنسانية والحياتية بشكل عام النهر الثالث حواري ثقافي يقدمه ألاء حسين التي تستضيف نجوم وأدباء وفناني العراق للحديث حول حياتهم سهراية غنائي فني يقدم البرنامج حاتم العراقي ويستضيف أشهر فناني العراق كومة D كوميدي اجتماعي حلقات متنوعة بطولة ألاء حسين ودعدوش وسولاف وغيرهم

برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس

من المنتظر أن تعرض شاشة قناة MBC IRAQ اليوم الساعة التاسعة مساءً، الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent في موسمه السادس، وهو برنامج المواهب الأِشهر في العالم العربي، وسوف نتابع معكم في موقعنا عرب نيوز كل ما هو جديد بشأن تردد قناة ام بي سي عراق بالإضافة إلى متابعة حلقات برنامجكم المفضل Arabs Got Talent فتابعونا.