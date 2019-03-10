حلقة “ارطغرل 138” على قناة النور 2019 Al Noor TV على عرب سات لـ مشاهدة أرطغرل 138

قناة النور 2019 Al Noor TV على عرب سات لمشاهدة أرطغرل التركي والعديد من المسلسلات التركية المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية، بعد عرضها على القنوات التركية، وتعمل قناة النور على مدار 24 دون تقطيع أو تشفير، ويعتبر مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس أبرز ما تنقله قناة النور الفضائية وبعده مسلسل السلطان عبد الحميد بجانب مجموعة من المسلسلات التركية التاريخية التى يتابعها العديد من الجماهير من مختلف الدول العربية والأوروبية، لذلك يزيد البحث عن تردد قناة النور 2019Al Noor TV على عرب سات وهو ما نعمل على عرضه في هذا الموضوع لضبطته والاستمتاع بمشاهدة شقية لجميع المسلسلات بجودة عالية.

تردد قناة النور 2019 Al Noor TV على عرب سات

استطاعت قناة النور الفضائية أن تطلق تطبيق عبر الهواتف الذكية ليستطيع متابعيها من كل مكان الاستمتاع بمشاهدة جميع حلقات المسلسلات التى تبثها عبر شاشتها، والاحتفاظ بما فاتهم من حلقات وتحميلها على هواتفهم, مما جلب لها ملايين من المشاهدين في جميع الدول العربية، أصبح أعلى القنوات في نسب المشاهدة خلال الشهور الماضية كما يمكنكم مشاهدة حلقات مسلسل ارطغرل من خلال رابط موقع النور الإلكتروني من هنا

تردد قناة مشاهدة أرطغرل 138 الجزء الخامس

مشاهدة الحلقة 138 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

يمكنكم ضبط أجهزتكم على تردد قناة النور 2019 الجديد من خلال البيانات الموضحة في الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب عرب سات 11958 27500 أفقي h

الجدير بالذكر أن موقعنا يهتم بعرض ترددات القنوات الفضائية العربية والأجنبية، لذلك قدمنا تردد قناة النور 2019Al Noor TV على عرب سات في آخر تحديث وقع عليه نظرًا لبحث متابعي الموقع عنه عبر محرك البحث العالمي جوجل.

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وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

الإعلان الثاني من قيامة ارطغرل الحلقة 138

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

شهدت الحلقة 138 العديد من الأحداث النارية كما ظهر في الإعلان الأول والثاني من ارطغرل 138 والهجوم الذي سيقوم به المغول من أجل القبض علي السلطان كيكاوس وكذلك انتقام ارطغرل منهم.

كما شهدت الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل عودة سوغوت على يد أرطغرل أمير القبائل التركية وقتل مساعد بيبولات الذي يعرف لدي المغول بـ “ألباستي” علي يد بامسي رئيس محاربي قبيلة الكايي وأحد رجال أرطغرل المخلصيين .

تصدرت الحلقة 138 من قيامة ارطغرل محركات البحث في جوجل وذلك بعد إذاعتها أمس الأربعاء علي قناة تي آر تي التركية ، وما شهدته من أحداث نارية تمثلت في استعادة سوغوت وإمارة القبائل التركية ومقتل حارس بيبولات علي يد بامسي وإنقاذ السلطان كيكاوس للمرة الثانية من أيدي المغول . وأنتهت أحداث الحلقة 138 بعد اختطاف بيبولات لسليمان ابن غندودوا وقام بتعذيبه من أجل أن يكشف عن الرسالة التي أرسلها ارطغرل لأخيه والتي تحمل عفو المغول عنه، ومن المؤكد أن يقوم ألباستي المتخفي في شخصية بيبولات بقتل سليمان وإرسال جثمانه إلي قبيلة الكايي.