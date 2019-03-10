ترددات

تابع”الأن” تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات ومتابعة يومية...

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/ بيرنلي”” الساعة 2 عصراً الإسبوع الثلاثون / وولفرهامبتون”الدوري الإنجليزي” الساعة  4,5 عصراً الإسبوع الثلاثون أرسنال/ مانشستر يونايتد”الدوري الإنجليزي” الساعة 6,30 مساءاً الإسبوع الثلاثون سيلتا فيجو/ ريال بيتس”” الساعة1 ظهراً الإسبوع السابع والعشرون حيرونا/ فالنسيا”الدوري الإسباني” الساعة 5,15 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون اشبيلية/ ريال سوسيداد”الدوري الإسباني” الساعة7,30 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون ليفانتي/ فياريال”الدوري الإسباني” الساعة 7,30 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون بلد الوليد/ ”الدوري الإسباني” الساعة 9,45 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون بترواتلتيكو/ نصر حسين داي”الكونفيدرالية الإفريقية” الساعة 3 عصراً الجولة الخامسة نكانا/ زيسكو”الكونفيدرالية الإفريقية” الساعة 3 عصراً الجولة الخامسة اشانتي كوتوكو/ الهلال السوداني”الكونفيدرالية الإفريقية” الساعة 3 عصراً الجولة الخامسة الصفاقسي/ النجم الساحلي”الكونفيدرالية الإفريقية” الساعة 6 مساءاً الجولة الخامسة ساليتاس/ إينوجورينجرز”الكونفيدرالية الإفريقية” الساعة 6 مساءاً الجولة الخامسة الرجاء البيضاوي/ حسنية اغادير”الكونفيدرالية الإفريقية” الساعة 6 مساءاً الجولة الخامسة نهضة بركان/ أوتوهو أويو”الكونفيدرالية الإفريقية” الساعة 9 مساءاً الجولة الخامسة الزمالك/ جورماهيا”الكونفيدرالية الإفريقية” الساعة 9 مساءاً الجولة الخامسة هوفنهايم/ نورمبرج”الدوري الألماني” الساعة 4,30 عصراً الإسبوع الخامس والعشرون هانوفر 96/ بايرليفركوزن”الدوري الألماني” الساعة 7 مساءاً الإسبوع الخامس والعشرون
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