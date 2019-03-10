“الآن” مباشر أحدث تردد قناة زي ألوان Zee Alwan الجديد 2019 للمسلسلات  الهندية المدبلجة...

الآن تردد قناة زي ألوان الجديد 2019 ، نقدم لكم عبر موقعنا كل ما هو مميز، لعشاق الأعمال الدرامية الهندية، تردد قناة زي ألوان “Zee Alwan” الأكثر شهرة في الوطن العربي، بما تقدمة من أعمال هندية مميزة حصرية تجذب إليها عشاق الهندي، مما أعطى قناة زي ألوان “Zee Alwan” زي ألوان شهرة كبيرة وسرعة انتشار في معظم المنطقة العربية، هو عرضها لمحتوها مدبلج للعربية، مما أعطى محبى وعشاق الأعمال الهندية فرصة كبيرة لمتابعة تلك الأعمال بكل تفاصيلها وارتباطهم بها، حيث تتميز المسلسلات الهندية بعدد حلقات مسلسلاتها التي قد تصل إلى المائة و الأكثر، مقسمة إلى أجزاء متعددة، تَتْبع قناة زي ألوان ”شبكة زي “Zee”، وعلى الرغم من ذلك يجد المتابع العربي متعة في متابعة تلك الأعمال الهندية لتميزها بالتنوع ما بين الإثارة والعاطفة والخيانة، قناة زي ألوان.

نبذة عن قناة زي ألوان Zee Alwan 2019



قناة زي ألوان Zee Alwan تم انطلاقها في عام 2012، وهي إحدى قنوات شبكة زي الترفيهية، المملوكة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا، والمقر الرئيسي لها في دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وهي تبث من دبي، ولديها مقر فرعى في السعودية، وقد تم انطلاقها كمكملة بعد قناة زي أفلام المتخصصة في عرض الأفلام الهندية المميزة التي لاقت نجاحًا كبيرًا في الأوساط السينمائية لما تقدمة من محتوى مميز ذو جودة،

قناة زي ألوان هي قناة ترفيهية مجانية تبث على مدار الساعة و تعرض مجموعة متنوعة من أفضل وأضخم المسلسلات و البرامج الهندية الحصرية، التركية والعالمية مدبلجة للعربية

بالإضافة إلى البرامج و المسلسلات العربية الحصرية لأول مرة وفقط على شاشتها واتخذت لها شعار ===>> لون حياتك… مع زي ألوان

محتوى أعمال قناة زي ألوان 2019



وتعتبر قناة زي ألوان من أهم القنوات التي تهتم دائمًا بإذاعة الدرامية الهندية المتنوعة، هذا بجانب عرضها للكثير من البرامج المتنوعة التي تنتجها القناة بتمويل ضخم، لتجعلها في صدارة القنوات الفضائية المتخصصة، في عرض ذلك المحتوى الهندي، لترضى به جمهورها باختلاف مراحلهم العمرية وثقافتهم، لذلك فقناة زي ألوان تحظى بنسب مشاهدة عالية للأسباب التي قمنا بذكرها، كما أن القناة تهتم بالتجديد الدائم حتى لا يمل منها المشاهدين فهي تحاول تقديم مجموعة كبيرة من البرامج المميزة، التي نالت اعجاب الجماهير العربية العريضة.

برامج قناة زي ألوان التي تعرض الآن 2019



تعرض قناة زي ألوان باقة متنوعة من برامج الطبخ والفن والسياحة والرياضة وغيرها من البرامج المفيدة والتي يقدم على متابعتها المشاهد العربي ومنها:

برنامج بوليوود 100%.

برنامج أسرار الجمال.

برنامج أصول الحركة.

برنامج لا للروتين.

الأعمال الدرامية المشهورة التي تقدمها قناة زي ألوان

قناة زي ألوان قامت بإذاعة مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية الهندية المدبلجة من أشهرها

مسلسل مكانك في القلب.

مسلسل أحلام مراهقين.

مسلسل المحقق راغاف.

مسلسل أحلام بسيطة.

مسلسل ملكة جانسي.

مسلسل نضال إمرآة.

مسلسل قصر سوارنا.

مسلسل سحر الأسمر.

تابع قناة زي ألوان

قناة زي ألوان تعرض أخبار المشاهير الهنود والعالميين وأخر أعمالهم الفنية، ونقل فعاليات المهرجانات العالمية، والمقابلات الشخصية مع النجوم الهنود وعرض الحفلات والأغاني الهندية، مما جعلها تحرص على التفاعل الإيجابي مع جمهورها عبر وسائل السوشيال ميديا، وإنشاء موقع رسمي لها عبر الشبكة العنكبوتية لعرض جميع أعمالها، وقد حرصت على توفير خدماتها الإعلامية لأكبر قاعدة جماهيرية في الشرق الأوسط، وذلك ببثها عبر القمر الصناعي النايل سات بالمجان على مدار 24 ساعة من العمل الجبار.

تردد قناة زي ألوان الجديد 2019

نقدم لكل محبي وعشاق الدراما الهندية تردد قناة زي ألوان الجديد على القمر الصناعي نايل سات

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تردد القناة على قمر نايل سات / 11938 أو 12418 معدل الترميز /27500 الاستقطاب/ عمودي ألي

الترددات الجديدة لقناة زي ألوان Zee Alwan على النايل سات

تابع الآن القناة من خلال الترددات التالية على النايل سات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصويب الأخطاء نايل سات 11938 يعمل بجودة 100% ينصح به 27500 عمودي “V” 5/6 نايل سات 11418 قد تواجه مشكلات عند استخدامه 27500 عمودي “V” 3/4

يمكنكم أيضاً مشاهدة قناة زي ألوان على أجهزة الإستقبال التالية

e-life:148

DU:174

STC: 46

Ooredoo (Qatar):857

الطريقة الصحيحة لإضافة تردد قناة زي ألوان الجديد لجهاز المستقبل “الريسيفر”

تحديث تردد زى الوان

نشرت الصفحة الرسمية لقناة زى الوان على الفيس بوك منشور بالتردد الوحيد والجديد للقناة

مسلسلات زى افلام خلال شهر فبراير 2019

يمكن متابع مواعيد ملسلات شهر فبرير على قناة زى الوان من خلال المقوع الرسمى http://www.zeealwan.com

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