“الآن” احدث تردد قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي – TV 2019 مباشر على النايل سات...

الآن أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز من أحدث قنوات الأطفال ظهورًا عبر القمر الصناعي النايل سات لتنطلق في نوفمبر 2017 الماضي وهي واحدة من القنوات التابعة لمجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي national geographic ، وقناة national geographic kids متخصصة ببث محتوى إعلامي خاص بالطفل العربي في جميع البلدان العربية، قناة ولكن بمحتوى وشكل ومضمون مختلف عن باقي القنوات الخاصة بالأطفال، قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أول قناة عربية وثائقية مخاطبة الطفل العربي، وسوف نستعرض معكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز.

قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز -national 2019 geographic kids

وهي قناة عربية إماراتية وثائقية تابعة لقناة ناشيونال جيوغرافيك الأم، التي تمتلكها مؤسسة أبو ظبي للإعلام، فقناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز تقدم محتوى هادف تربوي متكامل باللغة العربية، كي تخاطب به أطفال الوطن العربي بشكل علمي متطور راقي شيق في جميع مجالات العلوم والطبيعة، تقدمه للأطفال الموهوبين لتنمي بهم تطلعاتهم واكتشافاتهم وتطورها في جميع المجالات، إلى جانب الأطفال الذين يفضلون نوعية المجالات العلمية، والجغرافيا وجو المغامرات والاكتشافات والتجارب والأبحاث العلمية والخيال العلمي والفضاء، وغيره من الأمور المهمة التي يجب أن يعرفها الطفل والتي ستؤثر حتمًا في تكوينه الفكري والعقلي.

جدول برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز 2019



وتقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز العديد من البرامج التي تهتم بشأن الأطفال وبرامجهم، حيث أنه يتم دبلجة الأفلام التي تخص الأطفال إلى اللغة العربية بطريقة مبسطة وترفيهية ومسلية حتى يتم جذب المشاهدين إليها بمحتوى متكامل هادف يجعلها محببة الأطفال، فالقناة تحاول أن تجمع ما بين التعليم والتسليم وكذلك توجيههم بشكل جميل، ومن أهم وأشهر برامجها التي يفضلها الكثير من المشاهدين من الكبار والصغار التالي:

برنامج الحقائق الغريبة.

المساهمون الصغار.

برنامج هيا بنا نخترع.

اختبر العلوم بنفسك.

الحقائق الغريبة.

برنامج العباقرة الخارقون.

بالإضافة إلى عدد كبير من أهم البرامج التعليمية الهادفة بالنسبة للكبار والصغار، وتقدم أيضًا قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز العديد من الأفلام الوثائقية المفيدة للأطفال لتعرفهم الفضاء والحياة البرية، والكثير من المعلومات المفيدة التي لن ينسوها أبدًا، والتي تفتح مدارك عقولهم على العديد من الأمور التي لا يعلمون عنها شيئًا في الطبيعة من حولهم.

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نبذة قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي 2019



قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز الإماراتية تعمل على تقديم العديد من البرامج التي تفيد في عملية نمو الطفل من الناحية العقلية والبدنية أيضًا فهي تحاول أن تجعل الطفل العربي مثقفًا بعقلانية متطورة هافة، وقد حرصت قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز على بث محتواها بالمجان بدون تشفير لتنشره على المنطقة العربية، بالمجان، كما أن القناة تقوم باستخدام أفضل أساليب البث الأتش دى عالي الجودة، الأس دي العادي لتتيح لمستقبليها حرية الاختيار بين النظامين.

متابعة قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي عبر الإنترنت

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز 2019



ويمكنكم الآن متابعة القناة من خلال الترددات التالية من خلال القمر الصناعي نايل سات، فقط اتبع التعليمات التالية:

التردد الاستقطاب معامل الترميز 11938 عمودي 27500 12322 عمودي 27500

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي علي القمر الصناعي النايل سات

التردد 11938

الاستقطاب عمودي “V”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 5/6

تردد آخر في حالة عدم الاستجابة

معامل الخطا 3/4

جدول برامج اليوم على قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي – TV