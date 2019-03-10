“الآن” مباشر تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة برنامج مصر...

تردد قناة الحياة 2019 والتي تعد واحدة من القنوات التابعة لشبكة تليفزيون الحياة، والتي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في مصر والمنطقة العربية نظرا لما تقدمه من محتوى هادف ومميز قائم على التنوع والتجديد والابتكار، ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي تقيس نسب نجاح وشهرة القنوات الفضائية المختلفة، فقد حصلت قناة الحياة على النصيب الأكبر من اهتمام ومتابعة الجمهور، حيث تحتل هذه القناة مراتب متقدمة ضمن الأكثر قنوات من حيث نسبة المشاهدة من قبل المشاهدين في مصر والوطن العربي.

محتوى قناة الحياة 2019

وتعتمد قناة الحياة على تقديم محتوى إعلامي شامل ومتنوع تسعى من خلاله لتلبية كافة احتياجات متابعيها وجمهورها المشاهد، ويتنوع هذا المحتوى ما بين الأعمال الفنية والدرامية والبرامج السياسية والترفيهية وأيضا البرامج الدينية والرياضية وبرامج الطبخ وغيرها، وتضم هذه القناة نخبة من ألمع الوجوه الإعلامية ومقدمي البرامج والخبراء في كافة المجالات المختلفة والتي يقدمون العديد من الفقرات التي تُسعد الجماهير وتُضيف لهم الكثير.

وتسعى هذه القناة لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية المستمرة، وقد قامت بإنشاء موقعا خاصا بها على اليوتيوب والذى يسهل على كافة مشاهديها ومتابعيها في مختلف الأنحاء مشاهدتها والتواصل معها بمنتهى السهولة واليسر، للاستمتاع بما تقدمه من محتوى مميز وشيق لجميع المشاهدين، ولذلك أصبح لها جمهور كبير من المشاهدين من جميع الفئات العمرية سواء الكبار أو الصغار أو الشباب فمحتواها متنوع لجميع الفئات.

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سلسلة البرامج على قناة الحياة 2019

وتقدم هذه القناة مجموعة من البرامج الهامة والتي تحظى بمتابعة قطاع كبير من المواطنين والتي تتمثل في الآتي:

• برنامج بوضوح.

• برنامج الدين والحياة وهو من البرامج الدينية والذى تقدمه الإعلامية دعاء فاروق.

• برنامج المطبخ، والذى يقدم أشهر الأكلات والوجبات المميزة.

• برنامج الحياة اليوم، وهو من أشهر البرامج المقدمة على القناة والذى يتناول أحدث وأهم القضايا المثارة على الساحة ويتابع كل ما هو جديد من أخبار سياسية.

إلى جانب اهتمام القناة بإذاعة أحدق المسلسلات إلى جانب العديد من الأعمال الدرامية بشكل حصري وغيرها من السهرات

والحفلات الغنائية والأفلام السينمائية، وإليكم التردد الخاص بها من خلال القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناة الحياة على القمر الصناعي نايل سات

تابع الآن قناة الحياة الحمراء من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي: