“الآن” أحدث ترددات قنوات dmc دي إم سي 2019 كاملة مباشر على النايل سات | تردد قناة dmc...

الآن تردد قنوات dmc دي إم سي الجديد 2019، نستعرض معكم من خلال موقعنا أهم القنوات الفضائية عبر الستالايت، فقناة دي إم سي من أبرز القنوات المصرية الخاصة التي ظهرت حديثًا واستطاعت أن تجذب أعداد كبيرة من المشاهدين لجودة المحتوى الإعلامي المقدم عبر شاشتها وتنوعه وتميزه بالشمول والتكامل، قناة dmc ليست قناة واحدة بل شبكة قنوات متنوعة تشمل جميع اهتمامات متابعيها في مصر والوطن العربي باختلاف مراحلهم العمرية وفئاتهم، لذا تحظى قناة dmc دي إم سي بنسب مشاهدة عالية من بين القنوات الأخرى عبر الفضائيات، وترجع ملكية باقة قنوات dmc لرجل الأعمال المصري” طارق إسماعيل”

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تردد قنوات dmc دي إم سي 2019

ونوضح لكم أنه قد تنوعت قنوات دي إم سي واشتملت على قناة “دي إم سي دراما” -“دي إم سي الرياضية”- “دي إم سي أطفال”- “ودى إم سي نيوز”- و “دي إم سي الرئيسية العامة”، كما أننا سنتحدث عن قناة دي إم سي الرئيسية، وأهم برامجها ومحتواها الذى تقدمة عبر شاشتها وعلى من يرغب في متابعتها زيارة موقعنا والتعرف على أهم ما تقدمة عبر شاشتها التليفزيونية المتميزة من أقوى وأهم البرامج المتنوعة في كافة المجالات فهي تقوم بعرض العديد من البرامج السياسية والاجتماعية إلى جانب البرامج الحوارية التي تهتم بشأن النساء إلى جانب برامج إخبارية وترفيهية بالإضافة لعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات المختارة، ولذلك قد حرص عدد كبير من المشاهدين سواء في مصر أو في الدول العربية على متابعة قناة dmc، لاهتمامها وسعيها المستمر في تقديم كل ما هو جديد والعمل على تطوير محتواها باستمرار بما يواكب التطورات والتنغيرات المجتمعية في المجتمع المصري والعربي بمختلف ثقافاته، كل هذا تتناوله قناة دي إم سي والتي سوف نقدم لكم ترددها.

تابع معنا تردد مجموعة قنوات dmc كامله عن طريق هذا التقرير كما يلي فسنقدم لكم جميع القنوات التي تتبع الشبكة بالتردد والقمر الصناعي التي تبث من خلاله والتي سيتم ضبط جهاز الاستقبال من خلالها:



اسم القناة القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ قناة dmc العامة نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc الرياضية نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc دراما نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc مسرح نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc للأطفال نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc الإخبارية نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6

جدول برامج قناة dmc دي إم سي التي تعرض الآن 2019

كما تسعى قناة dmc باستمرار لاستقطاب أفضل الكوادر الإعلامية للعمل بالقناة لتقديم أفضل ما لديها لمتابعيها المنتشرين في مصر والوطن العربي، وقد حرصت القناة على استخدام أفضل أساليب البث عالية الجودة لتتميز بنقاء ووضوح الصورة والصوت، لتحظى بإعجاب متابعيها، كما حرصت على البث بالمجان على مدار اليوم خلال 24 ساعة حتى يتم متابعة كافة البرامج والمسلسلات وكل ما هو مفيد ويُعرض من خلالها.

وتقدم القناة العديد من البرامج التي يقدمها العديد من نجوم العالم العربي والذين اشتهروا في مجال تقديم البرامح، وعلى رأسهم:

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برنامج مساء DMC للإعلامية الشابة إيمان الحصري وهو برنامج متكامل سياسي اجتماعي ولديه شعبية جماهرية عريضة في مصر والوطن العربي.

8 الصبح” للإعلامي رامي رضوان.

وبرنامج لعلهم يفقهون الذي يقدمه الشيخ خالد الجندي.

برنامج “صالون أنوشكا” الذي تذيعه النجمة الشاملة أنوشكا.

برنامج “عيش الليلة” للنجم أشرف عبد الباقي.

برنامج السفيرة عزيزة.

برنامج “تع اشرب شاي” الذي تقدمة الفنانة غادة عادل.

برنامج “تع اشرب شاي” الذي تقدمة الفنانة غادة عادل. برنامج بيومي أفندي، والذي يعتبر من البرامج الترفيهية والذي يقدمه الفنان الكوميدي المحبوب بيومي فؤاد.

برنامج عيش الليلة، والذي يقدمه الفنان المبدع والمتألق أشرف عبد الباقي.

برنامج 8 الصبح، والذي يعد من البرامج السياسية التي يتابع كل ما هو جديد يطرأ على الساحة من أخبار وقضايا سياسية تشغل بال الرأي العام، ويقدم هذا البرنامج الإعلامي المعروف

برنامج شيري استديو، والذي يعتبر من البرامج الغنائية الأكثر شهرة والتي تقدمه المطربة المشهورة شيرين عبد الوهاب والذي تستضيف من خلاله باقة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

برنامج مساء دي إم سي، والذي يعد هو الآخر من البرامج السياسية والذي يتشارك في تقديمه كلا من الإعلامية إيمان الحصري والإعلامي أسامة كمال.

فهذه تعتبر سلسلة من أهم البرامج التي يتم إذاعتها عبر القناة، وقد حظيت تلك البرامج على نسب مشاهدة كبيرة من المشاهدين في مصر وفي الوطن العربي.

متابعة تردد قناة dmc على القمر الصناعي النايل سات 2019.

قمر النايل سات/ تردد / 11449 معدل الترميز/ 27500 -5/6أفقى.

البث المباشر لقناة دى ام سي 2019

يمكن الآن متابعة القناة في بث مباشر بدون تقطيع عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي

خطوات ضبط تردد قنوات dmc

اختار قائمة الترددات

بعدها اختار إضافة تردد

عدل التردد لـ : 11449

تأكد أن معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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