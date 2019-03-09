تابع “هنا”تردد قناة إكسترا نيوز 2019 ومجموعة من الأخبار السياسية والإقتصادية مقدمة...

تعتبر قناة إكسترا نيوز الإخبارية، من أهم القنوات المصرية التي تقدم محتوي متميز، من الأخبار سواء سياسية أو إقتصادية، ومتابعة مستمرة علي مدار اليوم، لما هو جديد علي الساحة المصرية والعالمية، مع تميز قناةإكسترا نيوز بالمصداقية والحيادية، وسرعة نقل الخبر وقت حدوثه، وهي مولود مميز لمجموعة قنوات سي بي سي، وتهتم إدارة القناة بتوفير الدعم الذي تحتاجه القناة، لتميز القناة عن غيرها من القنوات المنافسة، مع إلتزامها بأخلاقيات الإعلام في صدق وصحة الخبر، وطريقة عرضه علي المشاهد دون مخالفة الذوق العام.

نهتم بزوار الموقع ونقدم لهم متابعة يومية، عن تردد قناة إكسترا نيوز القناة الأولي، في الشرق الأوسط حيث تقدم محتوي إخباري، متميز وتنقل الحدث أول بأول.

ونتابع معكم كل ما هو جديد يخص قناة إكسترا نيوز القناة الأولي إخبارية ومحتوي متميز من الأخبار أول بأول مع عرض تحليلي للأخبار المهمة علي الساحة المصرية والعربية ونقل مباشر لأهم الفاعليات والمؤتمرات.

تقوم قناة إكسترا نيوز بالمتابعة المستمرة والمتميزة، لكل مايحدث علي الساحة المصرية والعربية، مع توفير قاعدة بيانات موثوق فيها، ويتم عرضها بطريقة حرفية ومهنية، وبتقنيات عالية الجودة تواكب العصر، وتتميز قناة إكسترا نيوز بتنوع المحتوي المقدم علي شاشتها، بحيث ترضي كافة الأذواق فهي تقدم برامج إخبارية، علي مدار اليوم وبرامج حوارية تناقش النواحي السياسية والإقتصادية.

تردد قناة إكسترا نيوز 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11488 H 27500 نايل سات

أصبحت قناة إكسترا نيوز في مقدمة القنوات الإخبارية، لما تقدمه من محتوي ومعلومات إخبارية في كافة المجالات، ومنها الإقتصاد والسياسة والحياة الإجتماعية، في مصر والعالم العربي مع تقديم متابعة مستمرة، للفاعليات والمؤتمرات المهمة علي الساحة، المصرية والعربية والعالمية ونقل الحدث أول بأول.

أهم البرامج المقدمة علي شاشة قناة إكسترا نيوز

تهتم قناة إكسترا نيوز بتقديم، برامج متنوعة وتستضيف أهم المحللين والخبراء، في كافة المجالات عن طريق أهم وأشهر مقدمي البرامج، التي تتوافر لديهم الحرفية والدقة في تقديم الخبر، مع وجود تقنيات حديثة تواكب تطور العصر، ومن هذه البرامج (برنامج أونلاين- برنامج مال وأعمال- برنامج إكسترا تايم- برنامج حديث الساعة- برنامج ماوراء الحدث- برنامج العالم يقول- برنامج المواجهة).