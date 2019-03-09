تابع”هنا”تردد قناة مزيكا الموسيقية 2019 وتقديم كل جديد علي نايل سات ومحتوي متنوع

تعتبر قناة مزيكا من أهم القنوات الموسيقية، علي القمر الصناعي نايل سات، وايضا من أوائل القنوات الفضائية في مجال الموسيقي، وقد تم إفتتاحها في صيف 2003، وصاحبها رجل الأعمال المصري محسن جابر، صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الفني، وتهتم القناة بمشاهديها وتقدم محتوي متنوع، من الأغاني سواء القديمة منها أو الحديثة، ويبحث عنها عدد كبير من محبي الفن والطرب الأصيل.

نقدم لكم كل جديد ومميز، عن قناة مزيكا الموسيقية عبر موقعنا، لما لها من جمهور متميز وإهتمام القناة بالمحتوي المقدم، علي شاشتها وتنوعه وذلك لإهتمام صاحبها بالفن والإعلام.

قناة مزيكا تقدم كل أنواع الموسيقي، فقد إهتم صاحبها بالفن لما عرف عنه، من عشقه للفن سواء في مصر أو الفن الخليجي والعربي، وقد تخصص صاحبها بين رجال الأعمال، في مجال الفن والإعلام، وقام بتأسيس شركة إسمها عالم الفن، وقام بإنتاج العديد من الأغاني لعدد كبير من المطربين المصريين والعرب.

تردد قناة مزيكا 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11900 v 27500 نايل سات

وقد قام مالك قناة مزيكا، بإنتاج أول ألبوم من خلال شركته عالم الفن، في منتصف السبعينات بألبوم (ثلج ونار) للفنانة ميادة الحناوي، وقد قدم العديد من الفنانين وأنتج لهم أعمالهم، علي الساحة الفنية لعشقه للفن والطرب الأصيل، وخاصاً الفن الخليجي والعربي، وعلي رأس الفنانين العرب الذين يعشقهم محسن جابر، هو الفنان الكبير محمد عبده الذي أصبح الأن من أعز أصدقائه.

تعرض قناة مزيكا مجموعة متميزة، من الأغاني العربية الحديثة والقديمة والكلاسيكية والطربية، لذا تتميز قناة مزيكا عن غيرها من القنوات الموسيقية، بإختلاف المحتوي المقدم علي شاشتها وتنوعه، وتعرض القناة الأغاني لكبار المطربين، مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والفنان محمد عبده والفنان عبدالحليم حافظ والفنان هاني شاكر والفنانة شادية والفنانة ميادة الحناوي والفنانة سميرة سعيد، وغيرهم من عمالقة الغناء، في مصر والعالم العربي.