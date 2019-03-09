“بالتردد” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا نايل سات...

يحرص جميع عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم على معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى حيث يحل المارد الأحمر ضيفاً ثقيلاً على فيتا كلوب مساء اليوم السبت 9-3-2019 على ملعب استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا لحساب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسوف نتعرف سوياً من خلال هذا المقال على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا نايل سات والأقمار الأخرى، بالإضافة إلى أهم المعلومات عن لقاء المارد الأحمر اليوم في دوري الأبطال.

يوجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا عبر مختلف الأقمار الصناعية، ولكن قبل أن نتعرف عليها نرصد لكم أهم الأخبار عن مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث تنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة ماتش الأهلي اليوم مجانا، المارد الأحمر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد سبعة نقاط حققها منذ أن بدأ مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عندما حقق الفوز على فيتا كلوب في أول لقاء بينهما بهدفين نظيفين، ثم قابل المارد الأحمر فريق شبيبة الساوره الجزائري على ملعب الأخير وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف وكسب كلاً منها نقطة واحدة.

ثم قابل الأهلي فريق سيمبا التنزاني وحقق الفوز بخماسية نظيفه دون رد من الأخير، وذلك قبل أن يخسر المارد الأحمر من نفس الفريق سيمبا التنزاني بهدف نظيف، وبعد هذا المشوار يبقى المارد الأحمر متصدراً المجموعة وفي جعبته سبعة نقاط، ويسعى الأهلي لمواصلة تحقيق الفوز عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فيتا كلوب اليوم السبت.

تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران الأخير له أمس الجمعة ليلاً وذلك نظراً لارتفاع درجة الحرارة، ومن خلال التدريبات نقلت بعض الصحف الرياضية صباح اليوم تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فيتا كلوب السوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هانى، وعلى معلول

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ورمضان صبحى

خط الهجوم: جونيور أجاى (ناصر ماهر) ومروان محسن

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم

تنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019 في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حسب الأوقات التالية:

مكة المكرمة: 7:00 مساء

بغداد: 7:00 مساء

مصر: 6:00 مساء

الإمارات: 8:00 م

فلسطين: 6: مساء

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب مجانا

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا.

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وهناك قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات في دوري أبطال إفريقيا، سنوفرها لكم وترددها ولكن في حال التأكد رسمياً أنها ستذيع اللقاء.