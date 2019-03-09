تابع”هنا” تردد قناة الأطفال طيور الجنة 2019 وأشهر وأحب الأغاني للأطفال وتجمع العائلة...

قناة طيور الجنة القناة الأولي عربياً، والرائدة في مجال برامج وأغاني الأطفال، حيث إنطلقت في 2008 ومؤسسها خالد مقداد، ومقرها عمان بالأردن وتبث إرسالها من البحرين، وتهدف لبناء أجيال من الأطفال، وتعليمهم العادات والقيم الصحيحة، من خلال أغانيها وبرامجها التي يقدمها أطفال، علي درجة عالية من الكفائة والبرائة، ليصلوا لكل أفراد الأسرة فهي لا تصل إلي الأطفال فقط، ولكن تجذب أولياء الأمور إلي متابعتها، لتميز المحتوي المقدم علي شاشتها.

ونقدم لكم زوار موقعنا الكرام تردد قناة طيور الجنة لما تمثله هذه القناة من أهمية، بالنسبة للصغار والكبار، حيث يعمل القناة علي تنمية مهارات الأطفال، وذلك بمتابعة من أولياء الأمور، مع إمتاع الصغار وتسليتهم.

تميزت قناة طيور الجنة عن غيرها من قنوات الأطفال، مما جعلها تحصد العديد من الجوائز، منها الدرع الماسي من youtube، وذلك لبلوغ عدد مشاهديها الملايين، وتنوع الأغاني والبرامج التي تستهدف، تنمية مهارات الطفل وإستهداف كافة الفئات العمرية بالأسرة، وإهتمام القناة بتقديم أغانيها وبرامجها عن طريق أطفال.

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تردد قناة طيور الجنة 2019 علي النايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11316-11317 v 27500 نايل سات

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أهم المطربين ومقدمي البرامج علي شاشة طيور الجنة 2019

تضم قناة طيور الجنة مجموعة، متميزة من المطربين ومقدمي برامج الأطفال، بحرفية وكفاءة ومنهم (مراد شريف- براء العويد- إبراهيم السيلاوي- مؤمن الجنايني – والطفلتين ليليان وجوان السيلاوي) وكل هؤلاء تحت قيادة مؤسس القناة والمشرف العام عليها، خالد مقداد ويشترك معه في تقديم الأغاني أولاده المتميزين، المعتصم بالله مقداد والوليد مقداد وجني مقداد وإياد وجاد مقداد.

وتقوم القناة بتقديم حفلات متنوعة، في مختلف البلدان العربية وتقدم من خلالها أشهر وأهم الأغاني، التي إشتهرت بها القناة من خلال نجومها الأطفال، وقد حققت هذه الحفلات نجاحاً باهراً، وساهمت في إنتشار أغاني قناة طيور الجنة ونجومها ايضا.