تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action على نايل سات وعرب سات لمتابعة أقوى برامج السيارات

تردد قناة ام بي سي أكشن للأفلام الأجنبية من أهم وأكثر الترددات الفضائية التي تحظى علي نسب بحث عالية في الوطن العربي، فالأفلام الأجنبية المترجمة من أكثر المحتويات الإعلامية جماهيرية في الشرق الأوسط أجمع، لما تتضمنه تلك الأفلام من خروج عن نمط الدراما العربية عموما، تقدم قناة ام بي سي أكشن الأفلام الأجنبية المترجمة على شاشتها علي مدار 24 ساعة، بجانب ذلك لا يقتصر اهتمام القناة بعرض الأفلام فقط بل تقدم قناة ام بي سي أكشن مجموعة من أقوي البرامج الأجنبية منها ما هوا متخصص في رياضة المصارعة الحرة ومنها ما هو مختص بعالم السيارات، هذا التنوع كان دائما من أكثر العوامل التي أثرت علي نشر تردد قناة ام بي سي أكشن وجعله من أهم ترددات العالم العربي.

في ها المقال سنعرض عليكم تردد قناة ام بي سي أكشن الفضائية علي نايل سات، كما سنقدم لكم نظرة عن تطور القناة ونشأتها، وفي الأخير سنلقي الضوء علي بعض البرامج التي تعرض حاليا علي قناة ام بي سي أكشن مثل برنامج دريفن وبرنامج wwe.

تردد قناة ام بي سي أكشن

لكل محبي الأفلام الأجنبية المترجمة وبرامج الأكشن والمغامرة نعرض عليكم في الجدول التالي أحدث تردد قناة ام بي سي أكشن

الخليج العربي عرب سات 11270 عامودي 27500 الخليج العربي نايل سات 11470 عامودي 27500 غرب افريقيا عرب سات 12284 عامودي 27500 غرب افريقيا نايل سات 11559 عامودي 27500

فقط متابعينا عليكم باستقبال الترددات المذكورة بالأعلى لمشاهدة أحدث الأفلام والبرامج علي القناة.

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قناة ام بي سي أكشن

ظهرت القناة في أول بث تليفزيوني لها في الخامس من مارس لعام 2007، ومنذ أن انطلقت وتخصصت القناة في تقديم الأفلام التي تحتوي على العديد من مشاهد الأكشن والمغامرة، ومنذ أن انطلقت وقد تمكن تردد قناة ام بي سي أكشن من دخول كل البيوت العربية، إذ انه علي مدار السنوات الماضية عرضت القناة عدد كبير من أشهر مسلسلات هوليود العالمية وأكثرها شهرة منها علي سبيل المثال مسلسل Nikita ومسلسل NCIS ومسلسل The Mentalist ، وغيرها من المسلسلات والأفلام المميزة، أضافت قناة ام بي سي أكشن نوعا جديد من المحتوى المقدم علي شاشتها وهوا المحتوى الرياضي، حيث تعرض القناة عدد كبير من برامج المصارعة الحرة من أبرزها برنامج wwe وبرنامج raw، بجانب ذلك تعرض القناة أيضا مجموعة من برامج السيارات مثل برنامج دريفن سنتناوله بالشرح فيما يلي.

برنامج دريفن عبر تردد قناة ام بي سي أكشن

هوا برنامج متخصص في السيارات الفارهة والمعدلة، يتناول البرنامج بيان أحدث أنواع السيارات في العالم ويقدم مجموعة من المقارنات عليها، كما يقدم البرنامج للمشاهد لمحة عن طريق تعديل السيارات وإضافة أشياء جديدة عليها، بجانب ذلك يقوم البرنامج بتجربة عدد من السيارات وإعطاء تقيم للأداء الخاص بها، هذا البرنامج نجح في اكتساب عدد كبير من المشاهدين للبحث عن تردد قناة ام بي سي أكشن بسبب قلة البرامج التي تتناول هذا النوع من المحتوي، فضلا عن كثر المهتمين بالسيارات في عالمنا العربي وخصوصا الخليج.

جدول أفلام قناة ام بي سي أكشن

ستعرض اليوم قناة ام بي سي أكشن مجموعة جديدة من الأفلام والبرامج التليفزيونية، وفيما يلي نقدم لكم عرض بمواعيد كل ما سيعرض عبر تردد قناة ام بي سي أكشن عن يوم 9 مارس

The Expendables 2 11:34pm Ridiculousness 01:14am Ridiculousness 01:33am /Drive 02:24am Formula E 02:58am جوليوس بير: ذا بيزنيس أوف فورميولا إي 03:29am London Boulevard 03:59am معك خبر 05:34am /Drive 06:24am /Drive 06:49am Stan Lee’s Superhumans 07:14am WWE Main Event 07:59am WWE AfterBurn 08:44am WWE Raw 09:24am WWE ولعوها 10:59am Caught On Camera With Nick Cannon 11:30am Driven 12:13pm Crazy Wheels 01:04pm Crazy Wheels 01:33pm معك خبر 01:59pm /Drive 02:59pm /Drive 03:26pm جوليوس بير: ذا بيزنيس أوف فورميولا إي 03:59pm فورمولا إي بريفيو شوز 04:29pm آيس درايف 04:59pm The Expendables 3 05:59pm معك خبر 07:59pm Ridiculousness 08:59pm Ridiculousness 09:21pm Caught On Camera With Nick Cannon 09:44pm American Grit 10:34pm The Expendables 3 11:19pm

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة ام بي سي أكشن الجديد، لكل من يواجه أي مشكلات ف استقبال تردد القناة الموضح بالأعلى نرجو مراسلتنا عن طريق التعليقات للعمل علي حل تلك المشكلات.