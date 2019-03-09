الجديد”الأن” تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات ومتابعة...

أسيك أبيدجان/ الوداد البيضاوي”دوري أبطال إفريقيا” الساعة 6 مساءاً الجولة الخامسة فيتاكلوب/ الأهلي”دوري أبطال إفريقيا” الساعة 6 مساءاً الجولة الخامسة شبيبة الساورة/ سيمبا”دوري أبطال إفريقيا” الساعة 9 مساءاً الجولة الخامسة ماميلودي صنداونز/ لوبي ستارز”دوري أبطال إفريقيا” الساعة 9 مساءاً الجولة الخامسة كريستال بالاس/ برايتون”الدوري الإنجليزي” الساعة 2,30 عصراً الإسبوع الثلاثون نيوكاسل/ ايفرتون”الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءاً الإسبوع الثلاثون ليسترسيتي/ فولهام”الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءاً الإسبوع الثلاثون كارديف سيتي/ وست هام يونايتد”الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءاً الإسبوع الثلاثون هدرسفيلد تاون/ بورنموث”الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءاً الإسبوع الثلاثون ساوثهامبتون/ توتنهام هوتسبر”الدوري الإنجليزي” الساعة 5 مساءاً الإسبوع الثلاثون مانشستر سيتي/ واتفورد”الدوري الإنجليزي” الساعة 7,30 مساءاً الإسبوع الثلاثون ألافيس/ إيبار”الدوري الإسباني” الساعة 2 عصراً الإسبوع السابع والعشرون اتليتكو مدريد/ ديبورتيفو ليجانيس”الدوري الإسباني” الساعة 5’15 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون برشلونة/ رايوناييكانو”الدوري الإسباني” الساعة 7,30 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون خيتافي/ هويسكا”الدوري الإسباني” الساعة 8,45 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون بارما/ جنوة”الدوري الإيطالي” الساعة 7 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون كيفو فيرونا/ ميلان”الدوري الإيطالي” الساعة 9,30 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون ستراسبورج/ ليون”الدوري الفرنسي” الساعة 6 مساءاً الإسبوع الثامن والعشرون موناكو/ بوردو”الدوري الفرنسي” الساعة 9 مساءاً الإسبوع الثامن والعشرون ديجون/ ريمس”الدوري الفرنسي” الساعة 9 مساءاً الإسبوع الثامن والعشرون أميان/ نيم أولمبيك”الدوري الفرنسي” الساعة 9 مساءاً الإسبوع الثامن والعشرون
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