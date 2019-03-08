الان استقبل تردد قناة المحور على النايل سات 2019 وموعد برنامج الزمالك اليوم لخالد الغندور عبر شاشتها...

إليكم تردد قناة المحور على القمر الصناعي المصري ناايل سات، حيث سنقوم بتوفير لكم تردد القناة المصرية التي تعد احد اعرق القنوات الفضائية المصرية والتي افتتحت في بدايات القرن الحالي وكانت مع قناة دريم اقدم قناتين مصريتين خاصتين، وتشتهر القناة بالعديد من البرامج الحوارية على شاشتها ويرأسها رجل الأعمال لمصري حسن راتب وهو رئيس ومالك القناة في وقت واحد.

وقد ترجعت مشاهدة قناة المحور في السنوات الأخيرة بسبب ظهور قنوات أخرى بميزانيات أكبر، ولعل أشهر البرامج التي تعرض على شاشة القناة هو برنامج 90 دقيقة وهو برنامج توك شو يناقش الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد وكان أشهر من قدم هذا البرنامج معتز الدمرداش الذي رحل عن القناة وفقد البرنامج جزء كبير من بريقه، وفي الفترة الأخيرة قام نادي الزمالك بشراء ساعتين على الهواء من أجل تقديم برنامج جديد على شاشة القناة يتحدث باسم النادي من الساعة الحادية عشر إلي الساعة الواحدة يومياً.

تردد قناة المحور 2019

القمر التردد FEC/SR نايل سات 11823 (V) 27500 – 5/6

.وكان البرنامج قد وقف لمدة خمس أيام دون أى أسباب لكنه تم الإعلان عن عودته بداية من الأحد الماضي وظهر به خالد الغندور ومعه جمال حمزة وسامي الشيشيني عبد الحميد بسيوني وفاروق جعفر.

بخلاف ذلك تقوم قناة المحور حالياً بعرض العديد من البرامج على شاشتها ولعل أشرهم برنامج 90 دقيقة