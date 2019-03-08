“الان استقبل” تردد قناة mbc مصر إم بي سي masr 2 على نايل سات 2019 وأهم البرامج عبر...

إم بي سي mbc مصر في تحقيق الريادة بالشارع المصري بعد وقت وجيز من انطلاقها على النايل سات، وذلك بعد تقديمها مجموعة من البرامج الترفيهية المنوعة ومسلسلات العرض الأول عبر شاشتها على مدار اليوم، ليصبح تردد قناة mbc مصر من أكثر الترددات بحثاً عبر شبكة الإنترنت على مدار الشهور الماضية.

قناة mbc مصر

انطلقت قناة أم بي سي مصر في أوائل شهر نوفمبر عام 2012، لتسير على خطى جميع قنوات شبكة mbc من حيث تقديم المحتوى المتميز والفريد من نوعه للجمهور المصري، ولتكون منافس قوى للفضائيات المصرية التي تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وقدمت القناة على مدار السنوات الماضية عدة مواسم من برامج المواهب الفنية مثل عرب جوت تالنت، ذا فويس كيدز، ذا فويس للكبار، اراب إيدول، أكس فاكتور، وغيرها من البرامج التي لاقت استحسان الجمهور العربي في كل مكان، والتي يتكلف انتاجها ملايين الدولارات.

تردد قناة mbc مصر

التردد معدل الترميز القمر 12015 V 27500 النايل سات 11470 أفقي 27500 النايل سات

برامج قناة mbc مصر

برنامج مسرح مصر، حلقات مسرحية يقدمها الفنان أشرف عبد الباقي وتعرض أسبوعياً على شاشة القناة، بعد شراء حقوق عرضها بداية من الموسم الثالث.

حلقات مسرحية يقدمها الفنان أشرف عبد الباقي وتعرض أسبوعياً على شاشة القناة، بعد شراء حقوق عرضها بداية من الموسم الثالث. برنامج “وش السعد” ، مسرح حديث يقدمه الفنان محمد سعد في شخصيته بوحه، ويسضيف فنان أو أكثر في كل حلقة.

، مسرح حديث يقدمه الفنان محمد سعد في شخصيته بوحه، ويسضيف فنان أو أكثر في كل حلقة. برنامج “إسأل العرب” ، هو برنامج مساقات يعرض على إم بي سي مصر 2 ويُعاد على إم بي سي مصر 1.

، هو برنامج مساقات يعرض على إم بي سي مصر 2 ويُعاد على إم بي سي مصر 1. برنامج “قوي قلبك” هو برنامج مسابقات ترفيهي مميز، يشارك فيه عدة دول بينهم مصر، تقدم كواليس البرنامج الفنانة داليا البحيري.

هو برنامج مسابقات ترفيهي مميز، يشارك فيه عدة دول بينهم مصر، تقدم كواليس البرنامج الفنانة داليا البحيري. برنامج “اسعد الله مسائكم” برنامج فكاهي يقدمه أكرم حسني اسبوعياً على شاشة القناة.

برنامج فكاهي يقدمه أكرم حسني اسبوعياً على شاشة القناة. برنامج “et بالعربي” هو برنامج خاص بالأخبار الفنية، ويسلط الضوء على أهم أخبار الفنانين والأعمال السينمائية والدرامية المصرية.

هو برنامج خاص بالأخبار الفنية، ويسلط الضوء على أهم أخبار الفنانين والأعمال السينمائية والدرامية المصرية. ب رنامج “الشيف حسن” هو برنامج متخصص في الطبخ، ويقدم بشكل يومي جميع الأطباق الرئيسية والحلويات لربة المنزل.

هو برنامج متخصص في الطبخ، ويقدم بشكل يومي جميع الأطباق الرئيسية والحلويات لربة المنزل. برنامج “الحكاية” لعمرو أديب، برنامج توك شو يومي يعرض في العاشرة مساءاً على شاشة القناة.

برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب يقدم لكم العديد من الفقرات الترفيهية على مدار الأسبوع سواء الخاصة برجاء الجداوي أو الخاصة بفقرة المأكولات.

قناة إم بي سي مصر حسب الإحصائيات الأخيرة، هي أكثر قناة مصرية تجذب المعلنين نتيجة المشاهدات الكبيرة لها على مدار اليوم خلال شهر رمضان تحديداً خاصة برنامج رامز جلال الخاص بالمقالب.