تردد قناة المغاربية الفضائية على النايل سات 2019 almagharibia tv

متابعة تردد قناة المغاربية 2019 على النايل سات، ونرصد احدث ترددات قناة المغاربية الجديد بعد التحديثات، التي من شانها تقديم جودة في استقبال الصوت والصورة، لحيز نطاق تغطية قناة المغاربية، والتي يتعمد على جودة عدسة الاستقبال ومساحة الصحن اللقط “طبق الاستقبال”، وبعد الدولة عن نطاق التغطية المباشر للقناة، ومن خلال القيم التي عرضتها القناة على موقعها الرسمي سنرفق لكم احدث تردد قناة المغاربية almagharibia.tv .

تحت شعار لا سقف للحرية أوضحت قناة المغاربية سياستها في العمل الإعلامي والفضائي، حيث أكدت القناة على كونها فضائية مستقلة، تقدم مجموعة من البرامج الحوارية والإخبارية، تعمل على بحث القضايا السياسية والاقتصادية، والجوانب الاجتماعية لدول المنطقة المغاربية لتغطية حاجة المواطنين وشغفهم نحو التعرف على مستجدات القضايا، التي تؤثر في حياتهم اليومية بالدول المغاربية، وسنرفق أخر واحدث تردد قناة المغاربية 2019 لمتابعي القناة بدول المغرب العربي.

احدث تردد قناة المغاربية 2019

تستقل ترددات قناة المغاربية عبر باقة قنوات القمر الصناعي النايل سات، في موقعها المداري 7 غرب، والذي يحتوى على باقة متميزة من القنوات الفضائية العربية المتنوعة بين الرياضية والإخبارية والمنوعات، وقد يكون للقناة ترددات أخرى على عدة أقمار سنرصدها لكم حال كونها تعمل وندرجها.

اسم القناة الفضائية اسم القمر التردد الترميز الاستقطاب تردد قناة المغاربية الفضائية النايل سات 11315 27500 عمودي

معامل تصحصح الخطأ لاستقبال شاشة القناة على جهاز الاستقبال هو 5/6 ويمكن تركه على الوضع الأوتوماتيكي.