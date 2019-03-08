تردد ام بي سي عراق mbc iraq  .. استقبال تردد قناة mbc العراق الجديد على النايسات والعربسات

شهد تردد ام بي سي عراق mbc iraq اهتمام كبير من متابعي القنوات الفضائية بدولة العرق والدول العربية المجاورة، لما يقدم عبر شاشة ام بي سي العرق من برامج ثقافية وترفيهية ورياضية وإخبارية، بتغطية متميزة من فريق عمل قناة mbc العراق الجديدة، والتي انضمت لباقة القنوات الشهيرة mbc الفضائية على النايلسات والعربسات، والتي استطاعت جذب انتباه ملايين المشاهدين في شتى أرجاء الوطن العربي، لتكون في قائمة القنوات المفاضلة على مختلف أجهزة الاستقبال للصورة العادية أو الصورة عالية الجودة.

نشرح طريقة استقبال وضبط تردد ام بي سي عراق mbc iraq لنظامي البث sd و hd، كي يتمكن المشاهد العربي لباقة برامج القناة، من استقبال القناة على جهاز الريسيفر الخاص به، بعد إدخال القيم الرقمية للترددات المرفق بيانها فيما بعد، سواء لطريقة الاستقبال على القمر الصناعي المصري النايل سات، أوالقمر الصناعي العربي العرب سات، للتمتع بمحتوى إعلامي فريد ومتنوع تسعى إدارة القناة من خلاله على تلبية حاجة وشغف المشاهد العراقي والعربي.

تردد ام بي سي عراق mbc iraq على النايل سات

أعلنت مجموعة قنوات mbc الفضائية عبر موقعها الإلكتروني عن قيم تردد ام بي سي عراق mbc iraq على القمر الصناعي النايسات، سواء لقيمة تردد القناة التي تعتمد على تقنية الصورة عالية الجودة، أو القناة الخاصة بالصورة العادة وفق نوعية أجهزة الاستقبال المخصص لذلك.

تردد قناة ام بي سي عراق hd : ت 12226 والقطبية أفقي

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تردد قناة ام بي سي عراق sd : ت 11938 والقطبية عمودي

معامل تصويب الخطاء هو 5/6 والترميز 27500 .

تردد قناة ام بي سي العراق على العرب سات

التردد هو 11862 والاستقطاب عمودي والترميز 27500 ومعامل تصويب الخطأ 3/4

الجداول المرفقة بعالية توضح قيم استقبال تردد قنوات ام بي سي العراق على العرب سات والنايل سات.