معرفة تردد قناة ابو ظبي الرياضية – تردد قناة Abu Dhabi Sport HD الجديد 2019 على النايل سات...

أصبح البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports، من اهتمامات عشاق الساحرة المستديرة في كل دول العالم العربي، وقد اتضح الإهتمام بتردد قناة أبو ظبي الرياضية في الفترة الأخيرة وذلك نتيجة عرضها لمبارايات كأس زايد للأندية الأبطال، واستطاعت قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports جذب عدد كبير من المشاهدين، ولذلك فلدى القناة أكثر من تردد على مختلف الأقمار الصناعية.

ونتيجة ما يشغله تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports frequency 2019 من أهمية لدى قرائنا الأعزاء، فسوف نقدم لكم في هذا المقال كل ما يخص تردد قناة أبو ظبي الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تغطية حية ومستمرة لكل مبارايات دوري ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال فتابعونا.

تعد قناة أبو ظبي الرياضية من إحدى القنوات التابعة لمجموعة أبوظبي للإعلام الموجودة حالياً في أبو ظبي، كما توجد لها فروع أخرى في القاهرة ودبي وواشنطن، مكونة من ثمانية قنوات رياضية فضائية، بالإضافة لوجود قناتين أخريتين مشفرتين، وهي مختصة بنقل كافة الأخبار الرياضية بصورة مستمرة على مدار اليوم خلال ال24 ساعة، ونقلنا لحضراتكم التردد الخاص بقناة أبو ظبي حتى يمكنكم تنزيل القناة بكل سهولة ويسر.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

كما ذكرنا سابقاً أعزائنا القراء أن قناة أبو ظبي الرياضية تبث بصيغتي ال Hd ,Sd، حتى تجذب أكبر عدد من المشاهدين، ويمكننا إيجاز الفارق بين الصيغتين في الجدول التالي:

صيغة ال HD صيغة ال SD التردد ال HD يعمل على ريسيفر HD ولا يعمل على الريسيفر العادي التردد ال SD يعمل علي كل من الريسيفر العادي والريسيفر ال HD

ولهذا يمكن لأصحاب الريسيفر العادي الإستمتاع بمشاهدة القناة بصيغة ال SD، ونعرض على حضراتكم الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية لنقل مبارايات البطولة العربية

تردد قناة Abu Dhabi Sport HD 1

وتعرف أيضاَ بتردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD 2019

التردد الترميز الإستقطاب 12467 27500 أفقي H

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD 2019

التردد الترميز الإستقطاب 12467 27500 أفقي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية SD 2019

اسم القناة التردد الترميز الإستقطاب أبو ظبي الرياضية 1 SD 2019 12223 27500 أفقي H أبو ظبي الرياضية SD 2019 2 12230 27500 أفقي H

جدول مبارايات دوري ربع النهائي لكأس زايد لأندية الأبطال

المباراة التاريخ التوقيت المريخ # مولودية الجزائر الوصل # الأهلي السعودي Advertisements الهلال # الإتحاد السكندري 16/2 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة الإتحاد السكندري # الهلال 25/2 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة الأهلي السعودي # الوصل 25/2 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة

مبارايات دور الثمانية كأس زايد

شهدت قرعة كأس زايد لأندية الأبطال، مواجهات نارية من العيار الثقيل، وقد تأهل فريق النجم الساحلي، إلى الدور نصف النهائي من دوري كأس زايد لأندية الأبطال، على الرغم من الهزيمة من الرجاء بهدف نظيف بسبب فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وسوف نقدم لكم متابعة حية ومستمرة لكل مبارايات دور ربع النهائي لكأس زايد فكونوا معنا.

أعزائنا المتابعين الكرام في كل مكان، يمكنكم الأن الإستمتاع بمشاهدة أحلى المبارايات على شاشة أبو ظبي الرياضية، وذلك بعد ضبط التردد المبين بالجدول في الأعلى، ونحن نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.