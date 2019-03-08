“هنا”تردد قناة سما دبي 2019 علي النايل سات إعلام حضاري وإبداع متجدد لمحتوي متميز

قناة سما دبي إحدي القنوات، التابعة لشبكة دبي للإعلام، وقد إنطلقت 2005 وتتخصص في المنوعات، هذه القناة الإماراتية ضمن مجموعة من القنوات، التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أخذت قناة سما دبي علي عاتقها، تقديم كل جديد ومميز يجعل من الإمارات، منبر للإعلام المتجدد والحضاري، وتهتم بنقل الإبداعات بكافة أشكالها، إلي المشاهد الإماراتي والمشاهد في الوطن العربي.

وتتنوع البرامج المقدمة علي قناة سما دبي، بين برامج سياسية وإجتماعية ومنوعات، وأفلام وثائقية تنقل الحياة في الإمارات، وتهتم بالأطفال وتقدم لهم جانب من مسلسلات و أفلام الكرتون، بالإضافة للمسلسلات الدرامية المميزة والحصرية، وذلك حرصاُ من القناة علي تقديم، مايرضي كافة الأذواق والأعمار وبطريقة شيقة وممتعة.

تردد قناة سما دبي 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12418 H 27500 نايل سات

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أهم برامج قناة سما دبي

تقدم قناة سما دبي مجموعة متميزة، من البرامج ومنها (برنامج الإمارات هذا المساء- برنامج معاً نستطيع- برنامج راعي القصيد- برنامج إمارات السعادة- برنامج سري الليل- برنامج هلا WeeKENd – برنامج شباب اليوم- برنامج البث المباشر- برنامج صباح الخير يابلادي- برنامج الراوي) وتقدم ايضاً قناة سما دبي مجموعة متنوعة، من المسلسلات الدرامية ومسلسلات وأفلام كرتون للأطفال.

وحرصاً منا علي متابعينا فقد وفرنا التردد الصحيح، لقناة سما دبي علي القمر الصناعي نايل سات، لسهولة ضبط القناة ومتابعتها، ونحن معكم بكل جديد ومميز.