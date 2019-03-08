“هنا”تردد قناة mbc2 علي القمر الصناعي نايل سات 2019 وأهم وأحدث الأفلام الأجنبية بترجمة...

قناة mbc2 أهم القنوات علي الساحة، في مجال تقديم الأفلام الأجنبية، وتقوم بتقديمها بترجمة للغة العربية، ويتابعها الجميع في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة مميزة من الأفلام الأجنبية الحصرية ونجومها من كبار نجوم هوليوود، وتهتم القناة بمشاهديها وتقدم كل جديد وحصري، من الأفلام المتنوعة والمتميزة مع ترجمة واضحة يسهل معها متابعة الفيلم المعروض علي شاشتها، ومن المعروف أن العرب من محبي الأفلام الأجنبية نظراً لجودة صناعة الفيلم، سواء القصة أو الصورة أو الإخراج، وطبعا أبطال الفيلم المشهورين والمعروفين بالإسم لدي الجميع.

قناة mbc2 تابعة لمجموعة قنوات شبكة mbc المشهورة، وهي قناة مجانية تقدم محتواها علي مدار اليوم، وتهتم بمشاهديها وتقدم كل يوم أفلام جديدة وحصرية، ونحن نوفر لكم التردد الصحيح للقناة لسهولة ضبطها، والتمتع بمتابعة كل جديد علي شاشتها.

تردد قناة mbc2 علي القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11470 v 27500 نايل سات

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تقدم قناة mbc2 آخر وأهم الأخبار الخاصة بالسينما العالمية وأخبار النجوم، وذلك من خلال البرامج المميز علي شاشة القناة، وهو برنامج “scoop with Raya” والذي تقدمه الإعلامية ريا أبي راشد، وتستعرض من خلال البرنامج آخر وأهم أخبار النجوم، من خلال لقاءات حصرية معهم، وينقل ايضاً آخر أخبار المهرجانات العالمية وفي هوليوود، لذلك فإن القناة لها جمهور من محبي الأفلام الأجنبية والنجوم الأجانب.