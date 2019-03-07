تردد قناة اليرموك الجديد على النايل سات 2019 عرض حصري للمسلسلات التركية

تسعى قناة اليرموك إلى جذب أكبر عدد من المشاهدين نظراََ لتقديمها أفضل محتوى للمشاهدين مع بث عدد من المسلسلات التاريخية والتي تحظى على عدد مشاهدات كبيرة، وأبرزها المسلسل التاريخي ارطغرل.

التردد: نايل سات 11678 عمودي و الترميز 27500

واتخذت قناة اليرموك في الفترة الأخيرة سياسة الدفاع عن أغلب قضايا الدول العربية وتسليط الضوء على الأحداث التي تدور في مجتمعنا العربي والاسلامي، مما جعلها محل ثقة أغلب المشاهدين والمهتمين.

وأعلنت قناة اليرموك على تغيير نظام بثها علي القمر الصناعي نايل سات من نظام بث SD الي نظام بث بتقنية HD وذلك للحصول على جودة عالية وصورة نقية

يشار إلى أن تردد قناة اليرموك متوفر الآن عبر موقع وكالة سوا، وفق آخر ما أعلنت عنه القناة عبر موقعها وصفحاتها الرسمية، مع التأكيد على أن بث القناة يدعم الجودة عالية الوضوح.