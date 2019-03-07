“أستقبل مجانا” ترددات قنوات bein sports الجديدة 2019| طريقة تحديث أجهزة bein لمتابعة...

أعنت قنوات بي إن سبورت عن إطلاق ترددات قنوات bein sports الجديدة 2019 على القمر الصناعي نايل سات، اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2019، وقد تم الإعلان عن ذلك من خلال الحساب الرسمي لباقة قنوات bein على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لتلافي انقطاع الخدمة عن المشاهدين عبر القمر الصناعي نايل سات، وقد تم توضيح نوع أجهزة الاستقبال وكيفية تحديث جهاز الاستقبال لرسيفر bein sports، ومن خلال تلك المقالة سنوضح خطوات تحديث ترددات بي إن سبورت المفتوحة، بالإضافة إلى ترددات bein sports الجديد نايل سات الذي تم تغييره مع بدء العام الميلادي الجاري وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من قبل قنوات bein .

وتحتل قنوات bein مكانة مميزة بين القنوات الرياضية والترفيهية في الوطن العربي؛ لما تقدمه من محتويات تحظى باهتمام كافة المشاهدين وخاصةً المحتوى الرياضي، حيث يتابع عشاق كرة القدم البطولات العالمية والدوريات الأجنبية باهتمام كبير، نظراً لما تقدمه القنوات الرياضية من برامج رياضية سابقة للمباريات “استوديو تحليلي” وتقديم المباراة لمشاهديها حصرياً والبرامج التحليلية اللاحقة للمباريات، بالإضافة إلى البرامج وأحدث الأفلام والمسلسلات، وذلك من خلال 59 قناة متنوعة وحصرية، ويتم الحصول على محتوى باقات bein من خلال جهاز استقبال خاص، ومن ثم إدخال ترددات قنوات bein sports الجديدة 2019 وفقاً لأخر تحديث .

تردد قناة بي أن سبورت 2019