ارطغرل 138 .. هنا جميع ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل 138 الحلقة السابعة عشر...

يعد مسلسل ارطغرل التركي التاريخي أحد أكثر الأعمال الدرامية التركية أنتشاراً في الوطن العربي وبتركيا أيضاً، ولهذا سنقدم لكم عبر تلك المقالة القنوات الناقلة والتي يمكن من خلالها مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس عليها، ورغم كثرة أجزاء المسلسل ورغم أن زمن الحلقة يقترب من الساعتين إلا أن جمهور هذا العمل الدرامي ما زال يتزايد بشكل كبير في المنطقة العربية، هذا النجاح الكبير لهذا المسلسل لم يقتصر على الوطن العربي أو تركيا فقط، بل أمتد إلى دول أخرى كاليونان وأرمينيا.

مسلسل ارطغرل هو مسلسل تركي يحكي جزء هاماً من التاريخ الإسلامي وهو بداية نشأة الدولة العثمانية التي سيطرت بعد ذلك على الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون، حيث أن ارطغرل الذي يحكي المسلسل قصته هو “أب” عثمان مؤسس الدولة العثمانية، ويظهر هذا المسلسل كيف نجح أرطغرل في توحيد القبائل التركية ومحاربة الأعداء بفضل قوته وقوة حكمته

أعرف تردد قناة حنبعل ومواعيد عرض مسلسل أرطغرل عليها

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل

أسم القناة التردد القمر Qatar TV 10719 V 27500 11604 V 27500 نايل سات سهيل سات 4Shbab TV Egypt 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

مسلسل ارطغرل يذاع بشكل مجاني ومفتوح على جميع القنوات، تذاع حلقه كل أسبوع وتحديداً يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت الملكة العربية السعودية، على قناة trt التي تبث على القمر التركي لكن المسلسل سيكون بلغته الأصلية، أما قناة قطر فهي تعرض المسلسل مدبلجاً بعد ذلك يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وقناة شباب المصرية تعرضه في تمام السادسة مساءا.

وبإمكان كافة المتابعين مشاهدة الحلقة الجديدة من المُسلسل عبر هذا الرابط



شاهد الحلقة رقم 138 من مسلسل “قيامة أرطغرل” على موقع النور، ويمكنكم.من الرابط السابق.