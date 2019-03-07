مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 تردد القنوات الناقلة

نقدم لكم اليوم في وكالة سوا الاخبارية، تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل، وتحديدا الحلقة 138، وكذلك موعد بث الحلقة على القنوات العربية، حيث يحظى المسلسل التركي الشهير بنسب مشاهدة عالية في تركيا والوطن العربي.

القنوات الناقلة: قناة اليرموك، قناة دعوة، قناة فور شباب (الترددات في الأسفل)

ويتم عرض حلقات مسلسل ارطغرل في أكثر من 10 دول حول العالم مثل: مصر، تونس، الجزائر، السعودية، رومانيا، ألبانيا، قبرص، بنغلادش، بالإضافة إلى تركيا.

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ويروي المسلسل قصة توحيد القبائل التركية على يد أرطغرل، ثم دوافع تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان أرطغرل إبن أرطغرل.

يذكر أن الموسم الأول لمسلسل ارطغرل انطلق عام 2014 وتحديداً يوم 10 ديسمبر على قناة TRT التركية المالكة والمنتجة للمسلسل.

وقد بلغ عدد حلقات المسلسل 121 حلقة تم تقسيمها على 4 أجزاء تم عرضهم على مدار الأربع سنين الماضية، ونحن الاَن في الموسم الخامس، حيث نتابع معكم اليوم أهم مجريات الحلقة 138 من المسلسل.