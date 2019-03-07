“تشغيل الآن” تردد قناة بي أوت كيو beoutq الجديد والرسيفرات الداعمة وتفعيل الباقة لمشاهدة...

يكثر البحث عن تردد قنوات بي اوت كيو beoutq خلال الفترة الماضية، حيث نجحت الشبكة خلال وقت وجيز في كسب ثقة وحب الجماهير العربية العاشقة لكرة القدم العربية والعالمية، وذلك من خلال عرضها لجميع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى والبطولات القارية والمحلية بجودة عالية hd وبالتعليق العربي، حيث باتت البديل الأنسب للمشاهدين العرب الغير مشتركين في باقة قنوات بي إن سبورتس.

وتمتلك باقة بي أوت كيو 10 قنوات تبث بجودة عالية عبر القمر الصناعي عرب سات، علماً بإن الباقة لا يمكن استقبالها على النايل سات، وهي تبث على تردد يعمل بتقنية h265 وهي تقنية حديثة غير متوافرة إلا من خلال أنواع معينة من الرسيفرات التي تعمل بها.

تردد قناة beoutq

التردد الترميز معامل 12207 v 27500 5/6 11919 h 27500 5/6 12380 h 27500 5/6

الأجهزة الداعمة لتشغيل بي أوت كيو

يمكن استقبال تردد قنوات beoutq من خلال الرسيفرات الفائقة الجودة التي تمتلك خاصية h265، حيث تعمل الباقة بكفاءة بدون إنترنت على هذا النوع من الرسيفرات، سواء بنظام شفرات البيس، أو بنظام الشيرنج، ومن الرسيفرات الداعمة لتشغيل بي أوت كيو، رسيفرات ستار سات 2000 و90000، ورسيفرات تايجر t8 و t800، ورسيفر سيناتور 999، ورسيفر هيوماكس h7، وللتأكد من إمكانية تشغيل القنوات على رسيفر ما، كل ما عليك هو التأكد من تدوين h265 على كرتونة الرسيفر.

رسيفر beoutq الأصلي

يُباع رسيفر بي أوت كيو الأصلي بمبلغ 1600 جنيهاً مصرياً شامل أشتراك لمدة عام كامل، وفي حال انتهاء الإشتراك يمكن التجديد لعام إضافي مقابل 700 جنيهاً، علماً بإن رسيفر بي أوت كيو غير متاح في السوق المصري لدى التجار، وإنما يمكن الحصول عليه من بعض الأشخاص التي تقدم خدمة إستيراده من السعودية.

توقفت قنوات بي أوت كيو بتاريخ الثلاثاء 18 ديسمبر على جميع الأجهزة الداعمة لها، وباتت في الوقت الحالي لا تعمل سوى عبر الرسيفر الأصلي، ولكن شركة فورايفر أحد أشهر شركات أنظمة التشفير وسيرفرات الشيرنج تؤكد أن القنوات ستعود للعمل خلال ساعات.

متابعة قنوات بي أوت كيو.

القنوات غير مستقرة خلال اليومين الماضيين، حيث تعمل للحظات على الأجهزة الداعمة لها، وتتوقف لأخرى، وبتحديث 2:30 ظهر الأحد القنوات تعمل ولكن بتقطيع مستمر على رسيفر ستارسات 90000.

قناة بي أوت كيو تعود للعمل الآن على الأجهزة سواء الرسمية أو غير الرسمية، ومن خلال تحديثات جميع الأجهزة التي تعمل من خلالها قد تعمل بشكل جيد.