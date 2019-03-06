تحديث “الأن” تردد قناة قطر TV علي القمر الصناعي نايل سات الناقلة لحلقات المسلسل التركي...

قناة قطر TV القناة الرسمية الأولي بدولة قطر، وهي تابعة لمؤسسة الحكومة القطرية للإعلام، وبدأ بثها في عام 1970 كبث أرضي، ثم طورت من نفسها لتواكب تطورات العصر،وأصبح بثها بث فضائي وتبث محتواها علي مدار اليوم، وهي قناة مجانية ليس لها إشتراك، وتعرض برامج متنوعة سواء سياسية أو إجتماعية وبرامج خاصة بالمرأة، وتعرض مسلسلات عربية وتركية وأهمها علي الساحة الأن مسلسل “قيامة أرطغرل” الموسم الخامس.

تقوم قناة قطرtv بعرض المسلسل التركي أرطغرل الحلقة 138 من الموسم الخامس، يوم الخميس الموافق 7/3/2019 مترجم باللغة العربية الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، حيث يعرض حصري علي قناة trt التركية، يوم الأربعاء 6/3/2019 الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، ويعاد حلقات المسلسل في اليوم التالي لعرض الحلقة الأصلية.

وتقوم قناة قطر TV بتقديم متابعات، لأهم الأحداث علي الساحة القطرية والعربية، مع متابعة إخبارية علي مدار الأربع والعشرين ساعة، بالإضافة لبرامج المسابقات سواء في القرأن الكريم أو في الشعر، بالإضافة لبرامج المرأة والمجتمع في قطر.

تردد قناة قطر TV علي النايل سات الناقلة لمسلسل “قيامة أرطغرل”

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 10971 V 27500 نايل سات

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أهم برامج قناة قطر TV

تقدم قناة قطر مجموعة متنوعة من البرامج، علي شاشتها ومنها (نبض الإقتصاد- رياضة- رياض الجنة- العيادة- دانات قطرية- همسات نسائية- الحقيقة- جلسة أعمال- حياتنا- البرواز- المدير) وتعرض القناة ايضاً مجموعة متميزة، من المسلسلات العربية والتركية ولعل أهمها علي الساحة الأن، مسلسل “قيامة أرطغرل” وتعرضه قناة قطر TV مدبلج باللغة العربية، بعد إنتهاء الحلقة الأصلية المعروضة، حصري علي القناة التركية TRT وذلك بعد ساعة من الموعد الأصلي للمسلسل علي القناة الحصرية.