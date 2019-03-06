قيامة ارطغرل| الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر الجزء الخامس عبر تلفزيون تي آر تي – trt1 –...

قيامة ارطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر ع عبر تي آر تي – trt1 – التركية،يبحث عنها متابعى مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من الجماهير المصرية والتركية والعربية بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها اليونان حيث أن الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس مترجمة يتم عرضها على موقع النور بعد إذاعتها على قناة تي آرتي 1 trt1 – التركية بساعتين، ويتوقع المتابعين أحداث الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس مترجمة الآن على موقع النور بالصراع المتواصل بين أرطغرل وأعدائه، وينشرون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى صور ومقاطع فيديو من الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس مترجمة الآن على موقع النور من وقت عرض إعلان الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس بث مباشر عبر تي آر تي – trt1 – التركية وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وتركيا على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 فهى القناة الناقلة للمسلسل بشكل حصرى بجانب مجموعة من القنوات الفضائية وتعرض أون لاين على موقع النور.

قيامة ارطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر

قيامة ارطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر

شاهد الحلقة 138 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

هناك العديد من القنوات الناقلة الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس سواء بشكل حصري باللغة التركية أو مترجمة ومدبلجة ويمكنكم ضبط ترددات القنوات الناقلة الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس على أجهزتكم من خلال الترددات التالية المتوجة في الجدول:

اسم القمر الصناعي القناة التردد نايل سات Qatar TV 10719 سهيل سات Qatar TV 11604 Türksat 42°E TRT 1 HD Turkey 11054 النايل سات قناة قطر 10971 النايل سات قناة الشرق 11137 / 12604 النايل سات قناة دعوة 10727 النايل سات قناة اليرموك 11678 النايل سات قناة فور شباب 11137 النايل سات قناة وطن 11012

نجوم قيامة ارطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر

الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس من بطولة ومن بطولة أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار وديم بالتيش وعثمان سويكوت، حيث أن مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من إخراج متين قوناي وتأليف محمد بوزداغ وإنتاج تيكدين فيلم.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة الخامسة عشر من الموسم الخامس (138) مترجمةللعربية.

هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبر موقع النور

ويعتبر القائد أرطغرل من ضمن العظماء في التاريخ التركي وذلك بعد مساعدته للسلطان السلجوقي علاء الدين كيكوباد في حربه ضد المغول، لذلك حاولت الدراما التركية من تجسيد هذه الشخصية التاريخية من خلال مسلسل قيلمة اطغرل.

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قيامة ارطغرل الحلقة 138 أرطغرل بث مباشر

تعددت وسائل مشاهدة الحلقة 138 أرطغرل، فبمجرد إذاعة الحلقة 138 على قناة تي ار تي التركية، يوفر موقع النور عدة طرق:

عن طريق الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط

كمايمكنكم المشاهدة أيضاً على تطبيق: IOS

http://goo.gl/2drWgN

Android : http://goo.gl/FuQD91

أبو عبر تردد قناة اليرموك الأردنية يوم الخميس منك أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل أرطغرل 138

الفنان “إنجين ألتان” دوزياتان بدور “أرطغرل”

الفنانة “إسراء بيلقيتش” بدور “حليمة خاتون”

الفنانة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”

الفنان سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”

الفنان “كآن تاشانار” بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”

الفنان “ديدم بالتشين” بدور “سلجان هاتون”

الفنان “عثمان سويكوت” بدور محى الدين بن عربي”

الفنان “محمد شفيق” بدور “ديلى دمير”

“هانديه سوباشى” بدور “آيكيز”

الفنان “جنكيز جوشكون” بدور “تورغوت آلب”

“نور الدين سونماز” بدور “بامسى باى ريك”

“جافيت تشاتين جونر” بدور “دوغان آلب”

“تورجوت تونتشالب” بدور “آفشين باي”

الممثل “جلال آل” بدور “عبد الرحمن”

الممثل “رشاد ستريك” بدور “كلاوديوس” أو “عمر”

“سيردار دينيز” بدور “تيتوس”

“باريش بآجى” بدور “نويان”

“لبيب جوكخان” بدور “أستاذ سيمون” صاحب الخان

“تشاداش أونور أوزتورك” بدور “فاسيليوس”

“ليفينت أوكتيم” بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية

الإعلان الثاني من الحلقة 138 من قيامة ارطغرل

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.