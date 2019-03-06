تردد قناة ام بي سي MBC 2019 كاملة في جميع البلدان العربية على كافة الأقمار الصناعية

نرصد لكم مع بداية كل تحديث للأقمار الصناعية المختلفة تردد قناة ام بي سي الجديد mbc على كافة الأقمار الصناعية في الوطن العربي، ولذلك نقوم من موقعنا “دليل مصر” استعراض عليكم كافة الترددات من أجل الحصول على القناة بشكل سهل، القناة متاحة بتقنية عالية الجودة على كافة الشاشات في الوطن العربي، وذلك في جميع البلاد العربية لكافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة MBC ام بي سي الجديد على جميع الأقمار الصناعية

القمر النايل سات الترددات 12015- 11823 – 11938 – 11559- 11470 القطبية عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز Advertisements 27500

قنوات إم بي سي ماكس وإم بي سي أكشن

وقد أعلنت مجموعة قنوات الإم بي سي عن تغير ترددات قنوات إم بي سي ماكس وإم بي سي أكشن، وهاتان القناتان متخصصتان في عرض الأفلام الأجنبية، حيث لها تأثير كبير على مشاهديها من العالم العربي، واليوم احضرنا لكم كافة الترددات بالتفصيل، والترددات الجديدة، وللإطلاع على كافة الترددات لمجموعة الإم بي سي اضغط هنا، وفي حالة عدم عمل التردد يمكنك ضبط الهوائي الخاص بكم من جديد.

وتم نقل مجموعة ترددات قناة ام بي سي ماكس MBC MAX، عل الأقمار الصناعية، إلى الترددات التالية:-

القمر التردد معدل الترميز النايل سات ( فى دول المغرب العربى فقط ) 11559 27500 عمودي V عرب سات 12284 27500 عمودي V عرب سات 11270 27500 عمودي V تردد MBC مصر الأولى على النايل سات

معلومات قناة MBC مصر نايل سات التردد 12015 القطبية عمودي معل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة MBC مصر 2 على نايل سات

معلومات قناة ام بي سي مصر 2 القمر الصناعي نايلسات التردد 11823 القطبية عمودي معل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة MBC 2 على النايل سات

وعن طريق الجدول المُوضح أسفل سوف نقوم بعرض كافة الترددات التابعة لقناة الام بي سي 2 على القمر الصناعي النايل سات، قم بضبط الجهاز التابع لك بالأرقام التالية ومن ثم سوف تحصل على قناة MBC 2.

القمر التردد معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ النايل سات 11938 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي ثري MBC3 على النايل سات

وتلك القناة تحرص على توفير كافة الأفلام والبرامج التي تخص الفئة العمرية الصغيرة، فهي تخص الأطفال وهي أول قناة متخصصة في الشرق الأوسط لتقديم محتوى الأطفال، ويمكنك استقبال القناة على الترددات التالية