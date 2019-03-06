تراند اليوم : تردد قناة القدس الجديد 2019

تردد قناة القدس الجديد 2019 ، تردد القدس ، تردد قناة القدس ، تردد قناة القدس الجديد , تردد قناة القدس الفضائية وقناه القدس ،وقناة القدس الفضائية قناة فضائية عربية تبث من بيروت على القمر الاصطناعي نايل سات وعرب سات، بدأت البث الرسمي الكامل في 1 نوفمبر 2008م. وطنية أسسها مجموعة من الشخصيات الفلسطينية والمقدسيين المغتربين في أوروبا ودول الخليج والدول العربية، وأنها ستفرد مساحة كبيرة من برامجها للقدس المحتلة واللاجئين والأسرى وفلسطين الأرض والهوية والإنسان. قناة القدس الفضائية تهدف لخدمة كل الفلسطينيين، وأن هدفها توحيدي، وستحاول أن تخدم مفاهيم الوحدة والمحبة والسلام، وترسيخ مبدأ التمسك بالحقوق والمحافظة على الثوابت الفلسطينية".

وعن برامجها فهي شاملة منوعة تعطي خلالها مساحات جيدة للأخبار والبرامج السياسية والحوارية والاجتماعية، تركز على قضايا الشارع الفلسطيني تعتمد مبدأ السرعة في نقل الخبر الفلسطيني.

الترددات الجديدة الخاصة بقناة القدس

التردد 11315