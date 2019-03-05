تردد قناة أم بي سي 3 mbc للأطفال على قمرى نايل سات وعرب سات، نعرضه لكم بعد أن تعرض لتعديل في الأونة الأخيرة ألا أن قناة أم بي سي3 mbc للأطفال من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، وتحظى بجماهيرية عالية ونسب مشاهدة مرتفعة، ولم تعد محببة للأطفال فقط بل يتابعها الكبار لمه تقدمه من محتوى متميز وشيق وأفلام كارتون ممتعة استطاعت أن تجذب الكبار والصغار، يمكنكم الحصول على تردد قناة أم بي سي 3 mbc للأطفال في هذا المقال.

قناة أم بي سي 3 mbc للأطفال

تعتبر قناة أم بي سي 3 mbc للأطفال، من أفضل قنوات الأطفال الفضائية لتميزها في عرض برامج وأفلام الكرتون الحصرية التى استطاعت أن تجذب الجماهير لها، وتكون من أشهر 5 قنوات أطفال على النايل سات، ومن أبرز برامجها:

برنامج عيش سفاري: الذي هدفه تعليم الأطفال الشجاعة والمغامرة وروح التحدي والمنافسة، كما يهدف إلى تقوية الثقة بالنفس عند الطفل والاعتماد على نفسه وتحقيق هدفه والتعاون مع محيطه.

برنامج بنات وبس الذى يهتم بكل مايخص الأطفال من البنات.

Advertisements

برنامج تسالي أحلى عالم: الذى جذب اهتمام الصغار والكبار لمتابعته لمه يقدمه من معلومات ترفيهية.

تردد قناة أم بي سي 3 mbc للأطفال

نعرض تردد قناة أم بي سي 3 mbc للأطفال على قمري نايل سات وعرب سات من خلال الرموز التالية:

القمر الصناعي التردد الجديد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11470 راسي V 27500 5/6 عرب سات 11270 راسي V 27500 5/6

الجدير بالذكر أن كما عرضنا تردد قناة أم بي سي 3 mbc للأطفال على قمرى نايل سات وعرب سات، نعرض كافة ترددات القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال والرياضة والمتنوعة.