إستعلامات تردد قناة بي إن سبورت 1 & 2 والمفتوحة والرياضية الثالثة و السابعة لشهر مارس-اذار...

ننقل معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص تردد القنوات الفضائية الرياضية، وذلك على قمر النايل سات والعديد من الأقمار الأخرى، ونرصد لكم عبر هذا التقرير، تردد قناة بي إن سبورت إتش دي Bein Sport 2019 HD القناة الناقلة للعديد من الأحداث الرياضية بالشاشة الصغيرة، ونتابع معكم مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والإيطالي والأسباني وغيره عبر باقة بي إن الرياضية2

نرصد لكم تردد قناة بي إن سبورت الرياضية على النايل سات، من أجل متابعة أفضل لكافة التقارير الهامة الخاصة بالشأن الرياضي، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل التحديثات العامة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد، نتابع معكم تردد بي ان سبورت التي تنقل مباريات دوري ابطال آسيا لكرة القدم، مباريات الأندية في مختلف البلدان بآسيا، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

قناة بي إن سبورت الرياضية

تعد قناة بي إن سبوت من أقوى القنوات الرياضية، التي تقوم ببث أهم المباريات في الدوريات المختلفة من جميع دول العالم، والتي لاقت إقبالا من الجماهير في مختلف الأنحاء، تضم القناة باقة من العديد من القنوات التي تبث برامجها على مدار 24 ساعة، عبر القمر الصناعي نايلسات والعربسات، وتعمل القناة بصيغتي ال HD & SD.

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ضبط تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

تردد بي إن ماكس Bein Sports MAX 1 HD Ar لنقل كأس آسيا 2019

القمر الصناعي التردد تصحيح الخطأ الاستقطاب النايل سات 7 غرب 12245 2/3 عمودي V عرب سات 26 شرق 11180 2/3 عمودي V

تردد بي إن سبورت المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12264 3/ 2 H نايل سات 11084 6/ 5 H نايل سات 12475 2/3 H نايل سات 12476 2/3 H

جميع معدلات الترميز ثابتة وهي 27500

تردد بي إن سبورت على عرب سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب عرب سات 12379 6/ 5 H

التردد على قمر سهيل سات

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب سهيل سات 11566 2/3 H

تردد قناة بي إن سبورت 1 على مختلف الأقمار الصناعية

قمر النايل سات تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى. قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى. قمر النايل سات تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.

تردد 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى. قمر العرب سات تردد 12379 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات

قمر النايل سات: تردد 12264 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/2 أفقى. قمر سهيل سات: تردد 11547 معدل الترميز 27500 عمودى

تردد قناة بي إن سبورت 3 على النايل سات

التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12265 27500 أفقي H 3/2

تردد قناة بي إن سبورت 7

التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12476 27500 عمودي V 2/3

مباريات اليوم الاثنين 4 مارس على قناة بي ان سبورت

الدوري الرياضي الفريقين موعد العرض القناة الناقلة الدوري الأسباني ليفانتي& ديبورتيفو ليجانيس 17:15 beIN SPORTS hd 3 دوري ابطال اسيا لوكوموتيف& الوحدة الوصل& النصر الاتحاد& الريان 13:00 17:20 beIN SPORTS hd 2 الدوري البرتغالي فيتوريا جيماريش& ماريتيمو 16:00 beIN SPORTS hd 4 الدوري المغربي الوداد البيضاوي& المغرب التطواني 16:00 beIN SPORTS hd 5

جودة القناة على النايل سات

القناة تنقل الإشارة بصيغة عالية الجودة، وتعمل على الريسيفر HD، وقد تعمل على الريسيفر العادي، ونتابع معكم كل جديد.

القناة تعمل بصيغة HD على النايل سات، وتعمل على الريسيفر HD بشكل جيد، ونود أن نخبركم بأنها من المحتمل أن تعمل على الريسيفر العادي، وفي حالة عدم التمكن من متابعة القناة على الريسيفر العادي، يمكنكم شراء ريسيفر HD لكي تتمكن من متابعة القناة بصورة ممتاز بدون تقطيع، وقد قمنا بنقل الصورة الخاصة بالقناة، ونحن معكم بالمتابعة المستمرة، شاركونا بالتعليق أسفل المقال ونحن معكم لنقل كل جديد.