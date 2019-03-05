“الان Iraq” تردد قنوات MBC ام بي سي الفضائية عراق ومصر على النايل سات والعرب سات تحديثات...

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تعد قنوات MBC احد أشهر القنوات العربية، فقنوات ام بي سي قنوات رائدة في عالم القنوات الفضائية بما تملكه من عراقة وشعبية كبيرة ومحتوى ترفيهي كبير، ومن خلال المقالة التالية سنتعرف على تردد قنوات MBC الترفيهية سواء القناة العامة أو القنوات الخاصة بالأفلام الأجنبية ولمحتوي الأجنبي والمسلسلات وقناة أم بي سي مصر على النايل سات والعرب سات.
هنا تردد قناة ام بي سي عراق
قنوات أم بي سي هي قنوات متعددة الترفهية بدأ بثها عبر الأقمار الاصطناعية من لندن في سبتمبر 1991 وما زالت مستمرة حتى الآن وهو أعرق قناة فضائية عربية، ومن وقت بثها حتى الآن تقوم القناة بجذب الكثير من المتابعين عبر شاشتها، نتيجة لتجدد محتواها عبر السنين، والآن باقة قنوات أم بي سي تعرض المسلسلات المصرية والهندية والكورية والمصرية والخليجية كعرض أول، بالإضافة إلي الأفلام الإمريكية على قناة MBC 2 والعديد من المحتويات على القنوات الأخرى.
تردد قناة إم بي سي عراق الجديدة
تفتتح اليوم الجمعة 15 فبراير رسمياً قناة إم بي سي عراق، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة عبر التردد أدناه، حيث تم افتتاح إم بي سي عراق في حضور نجم الفن.
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|نايل سات HD
|12226 أفقي
|27500 5/6
|نايل سات sD
|11938 عمودي
|27500 5/6
تردد قناة MBC ام بي سي
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|نايل سات
|11470 عمودي 5/6
|27500
|عرب سات
|11270 عمودي 5/6
|27500
تردد قناة mbc2 ام بي سي 2
|التردد
|القطبية
|الترميز
|11470
|عمودي
|27500
تردد قناة mbc4 ام بي سي 4
|القمر
|التردد
|FEC
|نايل سات
|11938 V
|3/4
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|نايل سات
|11938 V 3/4
|27500
|عرب سات
| 11919 v 3/4
|27500
تردد قناة ام بي سي دراما MBC drama
|القناة
|القمر الصناعي
|القطبية
|التردد
|معامل التصحيح
|ام بي سي دراما
|نايل سات
|V
|11938
|3/4
|ام بي سي دراما
|نايل سات
|V
|11470
|5/6
تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action
|القم الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|عرب سات
|12284 5/6 عمودي
|27500
|عرب سات
|11270 5/6 عمودي
|27500
|نايل سات
|11476 5/6 عمودي
|27500
|نايل سات
|11470 5/6 عمودي
|27500
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood
|التردد / نايل سات
|القطبية
|معامل التصحيح
|11938
|أفقي
|5/6
أضفنا لكم التردد السليم الخاص بقنوات mbc الموجود على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، متابعة ممتعة للمشاهدين في كافة أرجاء الوطن العربي.
وتتربع قنوات أم بي سي على عرض القنوات الفضائية العربية، حيث تحقق القناة أعلى الإيرادات السنوية من خلال الإعلاناتوإذا كان لديكم أى مشكلة في استقبال تردد القنوات يمكنكم تركه من خلال التعليقات أسفل تلك المقالة.
وتحاول قناة إم بي سي مصر الحصول على حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم القادم عبر شاشتها بحسب ما أشارت بعض الصحف جديد وألمح إليه مهيب عبد لهادي مسؤول الرياضة بالقناة.