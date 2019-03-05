ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2019 على النايل سات حسب تحديث مارس 2019

ننشر لكم ترددات قنوات الأطفال والكرتون على النايل سات، حيث تعتبر قنوات الأطفال المتخصصة من أهم الفضائيات عبر شاشات التليفزيون بالنسبة للأسر المصرية وفي الوطن العربي أيضاً، كما إنهم يقدموا برامج هادفة تساعد على تنمية ذكاء الطفل والعديد من البرامج الترفيهية التي يتم مخاطبة الطفل بها ومميزات أخرى كثيرة سيتم التعرف عليها من خلال متابعة تلك القنوات.

ويحرص الأهالي على متابعة أبنائهم والاهتمام بهم من خلال البرامج التعليمية والتثقيفية التي تنمي المواهب لدي الطفل وتساعده على الاستيعاب بسهولة وتطور قدرته العقلية والبدنية، وهذا ما تسعى له هذه الفضائيات، حيث تقدم مجموعة رائعة من البرامج المميزة والمختلفة التي تناسب كافة الأذواق وأعمار الأطفال بالتأكيد.

ترددات قنوات الأطفال على النايل سات

قناة طيور الجنة تردد 11315 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 3/4 – الاستقطاب عمودي. قناة بيلستانك تردد 11137 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب أفقي. قناة سبيس تون تردد 11785 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 3/4 – الاستقطاب عمودي. قناة كراميش تردد 11317 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 2/3 – الاستقطاب عمودي. قناة MBC3 تردد 11470 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب عمودي. قناة ماجد تردد 12226 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 3/4 – الاستقطاب أفقي. قناة كوكي تردد 11601 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 6/5 – الاستقطاب أفقي. قناة ميكى تردد 11258 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 5/6 – الاستقطاب أفقى قناة كوجى للأطفال تردد 11636 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 3/4 – الاستقطاب عمودي. قناة سمسم تردد 11334 – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 6/5 – الاستقطاب أفقي.

هذه هي ترددات قنوات الاطفال على النايل سات، وى استفسار أخر يمكنكم تركه أسفل تلك المقالة مع أي مشكلة في استقبال هذا التردد.