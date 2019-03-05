استقبل تحديث قائمة بأحدث مسلسلات: قناة اون دراما ON drama / تردد قناة ON دراما على النايل سات...

قناة اون دراما ON drama، ، من القنوات المصرية التي ظهرت مؤخراً لتنضم لباقة قنوات اون المتخصصة، فقناة اون دراما استطاعت منذ انطلاقها عبر الفضائيات أن تخطط لجذب انتباه الجمهور المصري والعربي، وأن تكون تحت الأَضواء بشكل دائم ومستمر، حتى تصبح من أشهر قنوات الدراما العربية، فقد حرصت قناة اون دراما أن تتنوع في ما بين الدراما الترفيهية والاجتماعية والرومانسية والاكشن، لتلبي كافة احتياجات مشاهديها ، من خلال تقديمها محتوى هادف راقي يناسب جميع الأعمار، لتكون بيت العيلة العربية، تابعونا وقناة اون دراما.

قناة اون دراما الفضائية

قناة اون دراما الفضائية تعتبر واحدة من أفضل القنوات المصرية التي تقوم بتقديم أروع وأهم المسلسلات المصرية والعربية، التي يبحث عنها الجمهور العربي حول العالم، مستخدمة أفضل أساليب البث العالمية، لتتميز بنقاء الصورة والصوت،بجانب تقديمها أورع البرامج الترفيهية الاجتماعية التي يتابعها قطاع جماهيري كبير، فقد أصبحت قناة اون دراما تتمتع بأعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي، بفضل ما تتميز به من مميزات جعلتها من أفضل القنوات العربية الموجودة على الساحة الإعلامية في العالم العربي.

قائمة مسلسلات قناة اون دراما مارس 2019

يبحث بصفة مستمرة عشاق ومحبي الدراما متنوعة التصنيف عن تردد قناة اون دراما لمتابعتها بصفة مستمرة، لمشاهدة أروع وأمتع المسلسلات والبرامج الفنية، وسوف نستعرض معكم قائمة بجدول برامج قناة اون دراما الفضائية ليسهل عليكم متابعة القناة بشكل مجاني بدون تشفير على مدار 24 ساعة:

اسم المسلسل عرض أول إعادة أولى إعادة ثانية إعادة ثالثة مسلسل بوابة الحلواني( الجزء الرابع) : بطولة” عزت العلايلي -سمية الألفي”. 6 مساءاً 12 صباحاً 6 صباحاً 12 مساءاً مسلسل العصيان بطولة محمود ياسين- فادية عبدالغني 7 مساءاً 1 صباحاً 7 صباحاً 1 مساءاً مسلسل شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد) بطولة:يحيى الفخراني، صابرين

،ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني Advertisements 8مساءاً 2 صباحاً 8 صباحاً 2 مساءاً مسلسل شهادة ميلاد بطولة: طارق لطفي وصلاح عبدالله وإنجي المقدم ودارين حمزة 9 مساءاً 3 صباحاً 9 صباحاً 3 مساءاً مسلسل أهو ده اللي صار بطولة: روبي ، محمد فراج 10 مساءاً 4 صباحاً 10 صباحاً 4 مساءاً مسلسل آسيا بطولة: منى زكي وباسم سمرة وهاني عادل

صبا مبارك 11 مساءاً 5 صباحاً 11 صباحاً 5 مساءاً

تردد قناة اون دراما الفضائية لمشاهدة أروع المسلسلات:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 10853 27500 5/6 أفقي

يمكنكم متابعة قناة اون دراما الفضائية من خلال التردد السابق عبر القمر الصناعي النايل سات لمشاهدة أفضل المسلسلات العربية من خلال قناة متخصصة قديرة، ونحن من خلال موقعنا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وتابعونا من خلال التعليقات في حال وجود أي مشكلة في التردد، ونحن مستمرين معكم على مدار الساعة متابعين لتقديم كل جديد يطرأ على تردد القناة.

القناة اون دراما الفضائية من أهم القنوات المتخصصة في عرض مختلف أنواع الدراما ، مما جعلها تتميز بموقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، لعرض آخر مستجدات برامجها من خلال هذا الموقع، ويمكنكم الآن دخول الموقع الرسمي لقناة أون دراما عبر الفيس بوك.

مستمرين ومعكم عبر التحديثات في حال واجهتم أية مشاكل أثناء عملية البحث عن تردد قناة أون دراما، نسعد بتقديم كافة المساعدات من خلال موقعنا موقع عرب فور نيوز