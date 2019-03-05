استقبال: احدث تردد قناة “دي سينما” الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات 2019…....

تردد قناة دي سينما الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات، هو ما يبحث عنه محبي وعشاق مشاهدة الأفلام العربية المتميزة، من خلال شاشة قناة دي سينما الجديد فقناة دي سينما تسعى لتقديم كل ما هو جيد وحصري في عالم السينما، حيث تعرض قناة دي سينما باقة متنوعة من الأفلام العربية التي ينتظرها جمهورها فهي قناة متنوعة متجددة في تقديمها محتوى فني مميز من خلال مجموعة من الأفلام العربية المتميزة

تردد قناة دي سينما

تردد قناة دي سينما من أبرز القنوات المصرية التي ظهرت عبر القمر الصناعي النايل سات وتخصصت في عرض باقة متنوعة من الأفلام الحصرية الحديثة ، من دور السينما رأس إلي شاشة دي سينما، فقد استطاعت قناة دي سينما أن تلفت أنظار المشاهدين المصريين والعرب في المنطقة العربية بأفلامها المتميزة الحصرية التي يبحث عنها المواطن العربي بشغف ليتابعها أول بأول، وقناة دي سينما أتاحت لمتابعيها متابعة مستمرة وبشكل دائم للأفلام السينمائية كعرض أول عبر شاشتها المتخصصة.

أفلام قناة دي سينما الفضائية الجديدة

تقدم قناة دي سينما أفلام نجوم شباك السينما المصرية المشهورين في الوطن العربي بشكل حصري، ومنهم النجم الشاب محمد رمضان ونجوم مسرح مصر الذين ظهروا مؤخراً في الكثير من الأفلام السينمائية الجديدة لهذا الموسم بشكل حصري، وغيرهم الكثير من النجوم الشابة مثل أحمد حلمي وأحمد عز.

وتعتبر قناة دي سينما من القنوات الفضائية العربية المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات بالإضافة لقناة بيراميد كلاسيك، التي تعمل بشكل مباشر ومستمر بدون تشفير على مدار 24 ساعة، لتمتع مشاهديها عشاق الأفلام السينمائية متنوعة المحتوى بأفضل ما لديها.

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إليكم الآن: تردد قناة شنبو أفلام 2019.

الآن تردد قناة دي سينما الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

نقدم لكم عبر موقعنا التردد الصحيح لقناة دي سينما من خلال الجدول الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11179 27500 5/6 أفقي

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة دي سينما الجديد 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا