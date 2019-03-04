احدث تردد قناة طيور الجنة 2019…. لمشاهدة أغاني Toyor Al Janah الممتعة مع نجوم طيور الجنة...

قناة طيور الجنة، Toyor Al Janah ، حيث أن قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال العربية، التي تخصصت للطفل العربي، فقناة طيور الجنة، من أقوى القنوات المتخصصة في مخاطبة عالم الأطفال بشكل ممتع وشيق، من خلال باقة متنوعة من البرامج والفقرات الغنائية الخاصة بالأطفال، فقناة طيور الجنة تقدم الكثير من البرامج التي تلعب دور مهم في نمو السريع للطفل من الجانب العقلي والبدني، ونأتي إليكم اليوم بتردد قناة طيور الجنة الجديد للقمر الصناعي “نايل سات”، حيث تزايد البحث عنه مؤخرا بصورة واضحة لما تتميز به هذه القناة من محتوي فريد ومتميز عن باقي قنوات الأطفال الأخرى، والتي يحبها الكبار لما تقدمه القناة من نصائح وإرشادات صحيحة عبر برامجها ورسوماتها المتحركة حتى تستطيع أن تصل إلي الأطفال بأسلوبها.

قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة انطلقت عام 2008 لتسبح في عالم الفضائيات من أجل الطفل العربي حول العالم، حيث تهتم قناة “طيور الجنة” بعرض كل ما يناسب الأطفال من بعض الأغاني ذات المحتوي التربوي والبرامج التعليمية وأفلام الرسوم المتحركة بأسلوب شيق يجذب الأطفال علي الاستماع لهم، علاوة علي ذلك فهي تهتم بأن يتم تقديم بعض برامجها عن طريق الأطفال الصغار والذي بدورهم يجذبون بطريقة أفضل الأطفال المشاهدين للقناة ويساعدوا علي إثراء عاداتهم بشكل أفضل.

برامج قناة طيور الجنة

يعرض الكثير من البرامج الشيقة علي قناة طيور الجنة والتي تحظي بنسبة مشاهدة عاليه، ومن ضمن هذه البرامج:

برنامج صوتك كنز: من تقديم إبراهيم السيلاوي، وهو برنامج غنائي للأطفال يقدم المواهب.

برنامج فزورة مع الأمورة: من تقديم “جنى الأميرة” تقوم من خلال البرنامج بتقديم بعض الفوازير بطريقتها اللطيفة المحببة لدي الأطفال.

برنامج رياضة × رياضة: برنامج رياضي للتنافس بين الأطفال من سن 5 وحثي 14 سنه.

برنامج جنغل: برنامج مسابقات ترفيهية من تقديم خالد مقداد، وهو عبارة عن مغامرات تنافسيه بين الفريقين.

برنامج شمس لا تغيب: وهو برنامج حكايات شيقةعن طريق قصص وحكايات يقدم بها النصيحة إلي الأطفال

برنامج ألو طوط: تقوم فكرة هذا البرنامج علي اتصال يجري بين طفلين ومن خلال هذا الاتصال يقوموا بحكيّ بعض الحكايات.

برنامج ست البيت الصغيرة: من تقديم جني وعصومي يصنعان معًا أطباقًا شهية سهلة التحضير للأطفال.

استقبال ترددد قناة طيور الجنة من خلال الفيديو الآتي:

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2019