تردد قناة التلفزيون العربي نايل سات 2019

التلفزيون العربي هو قناة ذات طابع سياسي وثقافي وترفيهي مقرها العاصمة البريطانية لندن وتتوزع مكاتبها بين عدة عواصم عربية وغربية، يعكس خط القناة التحريري آمال المواطن العربي وتطلعاته وحقه في المشاركة السياسية والتعددية ورفض الاستبداد.

تردد القناة: نايل سات 11637رأسي، 10971 أفقي، 10727 أفقي

ويقترب التلفزيون العربي من جوهر معاناة الشعوب كصوت للمهمشين الذين يغيب صوتهم وسط ضجيج الأحداث وتجاذبات السياسيين، ويعتمد المهنية والموضوعية منهاجا ويقدم من خلالهما المعلومة الدقيقة والتحليل العميق بما يعكس مختلف الآراء.

من جهته، قال عباس ناصر مدير القناة: "نحن مشروع وعنوان. نحض على المهنية، وعلى قيم تؤمن بالمرأة والشباب والديمقراطية والتعددية، ولا شيء من هذا كله، بلا حرية رأي. في العربي نتحدث معك، لا عنك، نطمح بمشاركتك، وننجح بنجاحك في العربي، ونتكلم لغتك".