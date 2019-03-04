تردد قناة النهار 2019 على النايل سات وموعد اذاعة برنامج نمبر وان لـ إبراهيم فايق الجديد

من خلال المقالة التالية يمكنكم معرفة تردد قناة النهار، حيث تعد قناة النهار أحد أشهر القنوات المصرية على النايل سات، وبها العديد من البرامج ولعل احدث تلك البرامج هو برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وتتميز قناة النهار أنها قناة منوعة تماماً وبها العديد من المحتويات من برامج رياضية وتغطية سياسية وإجتماعية بالإضافة إلي عرض المسلسلات الحديثة والحصرية على شاشتها.

قناة النهار يوجد على شاشتها العديد من الإعلاميين المميزين ولعل أشهرهم محمود سعد وخيري رمضان وشريف مدكور وإبراهيم فايق ومحمد الدسوقي رشدي، وتبث القناة على مدار الأربع وعشرون ساعة بمحتوي ترفيهي وبجودة شاشة مميزة وفواصل إعلانية مقبولة، وكانت قد افتتحت القناة يوم السادس من شهر مارس عام 2012، وما زالت حتى الآن تعمل وتحقق الكثير من النجاحات في السنوات الماضية.

موعد برنامج إبراهيم فايق

ويأتي برنامج نمبر وان تقديم إبراهيم فايق من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، وإليكم بالجدول بالأسفل التردد على القمر المصري نايل سات.

تردد قناة النهار

وتحتل قناة النهار مكانة كبيرة لدى المشاهدين في مصر، لما تقدمه تلك القناة منذ انطلاقها من برامج متنوعة مميزة على مدار اليوم.

برنامج نمبر وان الذي يقدمه إبراهيم فايق يأتي من يوم السبت إلي الأربعاء من كل أسبوع، ويومي الخميس والجمعة البرنامج يكون إجازة.