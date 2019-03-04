التردد الجديد لقنوات ام بي سي MBC ..تردد قنوات ام بي سي MBC فبراير 2019 على النايل سات وعرب سات

تردد قنوات ام بي سي MBC، هو ما يبحث عنه الكثير في الدول العربية، حيث تعتبر قنوات ام بي سي MBC هي القنوات الفضائية الأكثر مشاهدةً في العالم العربي، انطلقت مجموعة MBC في لندن عام 1991، ومنذ إطلاقها لاقت شهرة واسعة بين الشعوب العربية، وخلال تاريخها المليء بالإنجازات والذي يصل إلى ما يقارب نحو ثمانية وعشرين عاماً،تمكنت قنوات MBC أن تحظى بمكانتها في قلوب محبيها من مختلف أنحاء العالم العربي.

تستحوذ قنوات ام بي سي على ملايين المشاهدات، وتضم مجموعة قنوات MBC اليوم نحو 18 قناة تليفزيونية، تغطي معظم الدول العربية، وتسعى قنوات ام بي سي دائماً إلى المحافظة على مكانتها في قلوب عشاقها، ولهذا فهي دائمة التواصل والتفاعل مع مشاهديها، حيث كانت ولا تزال تقدم كل ما يطلبه المشاهدون الذي غالباً ما تقدمه بشكل حصري لقنوات ام بي سي، ونظراً لما يحظى عليه تردد قنوات MBC من أهمية كبيرة، فتابعونا في هذا المقال الذي يتناول كل ما يهمكم حول تردد قنوات ام بي سي.

ودائماً كما عودنا متابعينا الكرام في كل مكان برصد كل جديد وكل ما يخص قناة ام بي سي، فنقلنا لحضراتكم كافة الترددات الخاصة بمجموعة mbc لجميع القنوات التي تخصها، حتى يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة كافة البرامج المتاحة، وجديراً بالذكر أن مجموعة قنوات ام بي سي عملت على توسيع نطاقها الإعلامي وخدمة الجماهير العربية من الشعب العراقي، فسيتم اليوم بث قناة ام بي سي عراق إحدى القنوات الجديدة التي تقدم محتوى إعلاني هادف للشعب العراقي.

تردد قناة MBC ام بي سي

القمر التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11470 عمودي 27500 5/6 عرب سات 11270 عمودي 27500 5/6

تردد قناة mbc 4 ام بي سي 4

القمر التردد FEC نايل سات 11938 V 3/4

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood

التردد القطبية معامل التصحيح نايل سات 11938 أفقي 5/6

تردد قناة mbc 2 ام بي سي 2

التردد القطبية الترميز 11470 عمودي 27500

تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 12284 عمودي 27500 5/6 عرب سات 11270 عمودي 27500 5/6 نايل سات 11476 عمودي 27500 5/6 نايل سات 11470 عمودي 27500 5/6

تردد قناة mbc drama ام بي سي دراما

القمر الصناعي القطبية التردد معامل التصحيح نايل سات V 11938 3/4 نايل سات V 11470 5/6

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max

القمر القطبية التردد معامل التصحيح معدل الترميز نايل سات V 11938 3/4 27500 عرب سات V 11919 3/4 27500

تردد قناة mbc iraq ام بي سي العراق

القمر الصناعي التردد الدرجة القطبية معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 201 HD 12226 7 غرب أفقي 27500 5/6 نايل سات 201 SD 11938 7 غرب عمودي 27500 5/6 عربسات بدر 6 11862 26 شرق عمودي 27500 4/3

وسوف نكون معكم متابعينا الكرام في كل جديد يطرأ على تردد قنوات ام بي سي فتابعونا على موقعكم المميز عرب نيوز وسوف تجدون كل ما يهمكم.