“مجانا” تردد ابو ظبي الرياضية AD SportsTV HD| الناقلة لبطولة زايد للأندية على كافة...

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نعرض عليكم تردد أبو ظبي الرياضية، الناقلة للعديد من المباريات والبطولات العالمية، والأسيوية، والتي تبث من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وياه سات وهوت بيرد، بجودة عالية، دون تقطيع، بخاصية اتش دي واس دي، وتقوم ببث مباريات بطولة كأس زايد، والبطولات الأسيوية، والعديد من البطولات العالمية، وتقوم الليلة ببث مباشر، وبشكل مجاني، لمباراة نهائي مباراة ريفر بليت وبوكا جونيور، وسنعرض عليكم التردد الحالي للقناة لتتمكنوا من متابعة مباراة الليلة، كما نعرض عليكم موعد المباراة.
ويلتقي الفريقين اليوم في مباراة نهائي مباراة ريفر بليت وبوكا جونيور، في مباراة الإياب لكأس ليبردوريس، لدوري أبطال أمريكا الجنوبية، على ملعب “مونومينتال”،حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، على ملعب “لا بومبونيرا”، وذلك بعد صعود ريفر بيليت لمباراة النهائي بعد فوزه على جريميو البرازيلي بمباراة النصف النهائي، بينما صعد يوكا جونيور البرازيلي 4-2، في مباراتي الذهاب والإياب.
تردد أبو ظبي الرياضية AD SportsTV HD
قناة ابو ظبي الرياضية، ضمن باقة قنوات أبو ظبي، والتي تبث من القمر الصناعي نايل سات، بدون تقطيع، بجودة عالية، وقد استحوذت على جماهيرية متصاعدة على مدى تاريخها، وذلك لمحتواها الشامل المتنوع وبرامجها المتميزة، وكذلك الجودة العالية للبث الفضائي للقناة، بخاصية اتش دي وال اس دي، الفائقة الوضوح بدون تقطيع:
تردد قنوات ابو ظبي الرياضية بخاصية اتش دي
|التردد
|معدل الترميز
|اسم القناة
|الاستقطاب
|12467
|27500
|AD HD 1
|أفقي H
|12467
|27500
|AD HD 2
|أفقي H
تردد أبو ظبي الرياضية بخاصية اس دي
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|AD SD 1
|12223
|27500
|أفقي H
|AD SD 2
|12230
|27500
|أفقي H
تردد قناة أبوظبي HD
|القمر الاصطناعي
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|تضمين التردد
|المنطقة
|Eutelsat AB7 (7⁰ West)
|12467,31 Horizontal
|27500
|2/3
|DVBS2 8PSK
|MENA Region
|Hotbird 8 (13⁰ East)
|12476 Horizontal
|29900
|3/4
|DVBS2 8PSK
|America, MENA Region, Europe
|YahSat (52.5⁰ East)
|12091 Vertical
|27500
|8/9
|DVBS2 QPSK
|MENA Region
تردد قناة أبو ظبي على جميع الأقمار الصناعية
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|القطبية
|معامل تصحيح الخطأ
|النايل سات
|12467
|27500
|عمودي H
|2/3
|النايل سات
|12226
|27500
|عمودي H
|3/4
|عرب سات
|11804
|27500
|عمودي H
|3/4
|هوت بيرد
|11747
|27500
|عمودي H
|3/4
|ياه سات
|11938
|27500
|عمودي H
|5/6
قناة أبو ظبي الرياضية، ضمن باقة قنوات أبو ظبي، والتي تبث من القمر الصناعي نايل سات، بدون تقطيع، بجودة عالية، وقد استحوذت على جماهيرية متصاعدة على مدى تاريخها.