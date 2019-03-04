التقاط اشارة تردد قناة أون سبورت الجديد 2019 ON Sport |هاي كواليتي| مباراة المارد الأحمر وبتروجيت في...

نرصد من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار الرياضية، ونتابع القنوات الفضائية الغير مشفرة On Sport 2019، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز، وننقل لكم جدول البث في آخر التقرير في حين توافر أخبار، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال الأخبار العاجلة2

أضبط الآن تردد قناة أون سبورت، من أجل متابعة مباريات الدوري المصري، ونتابع تردد قناة أون سبورت الرياضية الغير مشفرة، من أجل رصد الأخبار الهامة حول القناة الهامة الرياضية بمصر، التي تنقل العديد من البطولات المحلية، مسابقة كأس مصر ومسابقة الدوري المصري وغيره، ونتابع التقارير الهامة.

تردد أون سبورت

قناة أون سبورت من القنوات الرياضية المصرية الهامة، التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايلسات، والتي اهتمت بنقلها للعديد من البطولات الدولية والعالمية والمصرية الرياضية، وتعد القناة ملكا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقد حصلت قناة ON SPORT على بث برامج العديد من القنوات الرياضية الأخرى، مثل قناة جوفينتوس وقناة تشيلسي وتلفزيون بايرن، وفي عام 2017 تمكنت من أخذ الحق الحصري من قناة بي إن سبورت في إذاعة مباريات العودة والذهاب في مباريات كأس السوبر الأسباني.

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وتبث القناة بصيغتي ال HD و SD صيغة ال hd والتي تعني جودة الصورة ووضوح الصوت، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، ومن بين البرامج التي تذاع على شاشة قناة أون سبورت برنامج مساء الأنوار، استاد مصر، كأس العالم روسيا 2018، النشرة الرياضية، عناوين رياضية، ميديا أون، حكاية بطولة، وغيرها من البرامج الرياضية الممتعة.

كما يعمل في القناة باقة من ألمع وأفضل المذيعين المتألقين أمثال، مدحت شلبي، مهيب عبد الهادي، محمد المحمدي، سيف زاهر، كريم رمزي، ميريهان عمر وآخرون.

مباريات اليوم الإثنين 4 مارس على أون سبورت

نتابع معكم أعزائنا متابعي عرب نيوز اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا، أقوى المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز على أرض استاد بتروسبورت، حيث يلتقي فريقي المارد الأحمر الأهلي، ونادي بتروجيت في مباراة الإياب، يذكر أن النادي الأهلي قد تمكن من الفوز على نادي بتروجيت بهدف واحد مقابل لاشيء في مباراة الذهاب.

كيفية ضبط تردد قناة ON SPORT

للتمكن من ضبط تردد قناة أون سبورت الرياضية، يمكنك اتباع التعليمات في الفيديو التالي:

تردد قناة أون سبورت 1 + 2

القمر الصناعي تردد القناة معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات 10853 أفقي 27500 6/ 5

نتابع معكم كل جديد عن الدوريات الرياضية الممتازة عبر تردد القنوات الفضائية.