ضبط تردد قناة المغربية الأولى 2019 والقناة الرياضية الجديدة بصيغة عالية الجودة HD متابعة طرق ضبط...

نتعرف من خلال هذا التقرير، على الترددات المجانية لقناة المغرب الرياضية، وكذلك على التردد المجاني لقناة المغربية الأولى، التي تعتبر محط أنظار الجميع في المغرب، لما لها من شعبية طاغية في تقديم المحتوى، ونتعرف على الترميز الخاص بها وعلى معامل الاستقطاب من وقت للثاني، تابع المقال واضبط الترددات التالية وشاركنا برأيك حول جودة القنوات المطروحة3

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قناة المغربية الرياضية من القنوات التي اهتمت بالشأن الرياضي المغربي، التي تقوم بنقل المنافسات في الدوريات المغربية، ومهمتها اثراء الحياه الرياضية المغربية لدى المواطنين المغاربة، وتعمل قناة المغربية الرياضية منذ عام 2006، تردد قناة المغربية الرياضية، كما اهتمت قناة المغربية الرياضية أيضا بنقلها للدوريات الرياضية، والتي يشارك فيها المنتخب المغربي، وتقوم بعمل الاستوديو التحليلي قبل المباريات وبعدها، وتقوم بتغطية الأحداث الجارية حول الرياضة بالمغرب، وتقوم بمتابعة أخبار اللاعبين والانتقالات بين الأندية.

قناة المغربية الرياضية

حرصت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على إطلاق قناة رياضية متخصصة في نقل الشأن الرياضي المغربي، فأطلقت القناة في 16 سبتمبر 2006 من مدينة الدار البيضاء، اهتمت بنقل الأنشطة الرياضية التي تخص المغرب والعالم العربي، من خلال الفعاليات الرياضية، والتظاهرات العالمية الرياضية، تعمل بصيغتي ال hd، و sd.

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تردد قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب عرب سات 12683 27500 V رأسي نايلسات 11474 27500 V رأسي هوتبيرد 10872 27500 V رأسي

وننقل لكم الترددات المجانية من وقت للثاني، ونرصد لكم كل جديد، تابع التردد المجاني على النايل سات وعرب سات، وذلك بدون تشفير HD ونحن معكم بالمتابعة المستمرة.

تردد قناة المغربية الأولى

القمر النايل سات

التردد12207

رأسي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 4\3

قمنا بتحديث التردد المجاني لقناة المغربية الأولى، وقناة المغربية الرياضية على النايل سات، ونقوم من وقت للثاني بتحديث قنوات النايل سات التي تعمل بدون تشفير أو تشويش، تابع المقال، ونحن معكم بكل جديد.

تحديث: نتابع معكم تردد قناة المغربية الأولى والمغربية الرياضية، الناقلة لمباريات الدوري المغربي، حيث نتابع اليوم عبر تردد شاشة المغربية الرياضية مباراة كرة القجم بين فريقي الوداد الرياضي والمغرب التطواني وذلك على ملعب الأب جيكو في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم.