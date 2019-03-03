“مجانا”تردد قناة ام بي سي العراق 2019 على القمر الصناعي النايل سات| تابع أهم البرامج...

لكل الشعب العراقي مفاجآة سارة ، من خلال موقع “عرب نيوز” ، سوف نقدم لكم اليوم تردد قناة mbc العراق على النايل سات، وهي القناة الجديدة التي أعلنت عنها مجموعة mbc، وستكون موجهة للمواطنين في العراق، وقد كشف عدد من المشاهدين عن طبيعة المحتوى الذي ستتعرضه قناة mbc العراق خلال الفترة القادمة، وأشارت إلى أن القناة ستكون قناة عامة متخصصة في محتوى يهم المواطن العراقي فقط، وحققت الكثير من النجاح خلال الفترة الماضية، ولذلك اليوم في هذا المقال نعرض لكم تردد قناة ام بي سي العراق الجديدة، وأيضا أخر أخبار هذه القناة الجديدة، وكل المعلومات عنها .

تردد قناة mbc العراق على النايل سات

بدأ الكثير يبحث عن تردد هذه القناة، خصوصاً بعد تأكيد خبر إفتتاح قناة أم بي سي العراق، ولذلك قمنا بالبحث عن التردد الصحيح، وقد تبين لنا أن القناة لم تبدأ البث الرسمي حتى الآن، وأنها ستكون موجهة لجماهير العراق فقط، وقد أشار الكثير من المشاهدين أن القناة ستكون على التردد الآتي

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ النايل سات 12226 أفقى 27500 5/6

برامج قناة MBC العراق

بدأ يوم 17 فبراير الماضي البث الرسمي لقناة mbc العراق، وقد أصبحت هذه القناة الجديدة هي حديث الملايين في العراق، وخارج العراق، وذلك لمعرفتهم بمدى قوة مجموعة أم بي سي في تقديم قناة عراقية، وقد تم الإعلان على أن القناة الجديدة بإذاعة مجموعة من البرامج التي تهم المواطن العراقي، ومن أبرزها:

– بث نكات.

-الليلة وَيَّه دعدوش برنامج توك شو.

-النهر الثالث برنامج حواري ثقافي .

-سهراية يقدمه حاتم العراقي .

-برنامج للمرأة العراقية، وأسمه بيت بيوتي .