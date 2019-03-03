ترددات

تحديث”الأن” تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات ومتابعة...

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واتفورد/ ليستر سيتي “” الساعة 2 عصراً الإسبوع التاسع والعشرون فولهام/ “الدوري الإنجليزي” الساعة 4,5 عصراً الإسبوع التاسع والعشرون ايفرتون/ “الدوري الإنجليزي الساعة6,15 مساءاً الإسبوع التاسع والعشرون أوتوهوأويو/ حسنية أغادير “الكونفدرالية الإفريقية” الساعة 3 عصراً الجولة الرابعة إنيوجورينجرز/ النجم الساحلي”الكونفدرالية الإفريقية” الساعة 3 عصراً الجولة الرابعة اشانتي كوتوكو/ نكانا”الكونفدرالية الإفريقية” الساعة 3 عصراً الجولة الرابعة الهلال السوداني/ زيسكو “الكونفدرالية الإفريقية” الساعة 6 مساءاً الجولة الرابعة ساليتاس/ الصفاقسي”الكونفدرالية الإفريقية الساعة 6 مساءاً الجولة الرابعة بترواتليتكو/ الزمالك”الكونفدرالية الإفريقية” الساعة 6 مساءاً الجولة الرابعة نهضة بركان/ الرجاء البيضاوي”الكونفدرالية الإفريقية” الساعة 9 مساءاً الجولة الرابعة نصر حسين داي/ جورماهيا”الكونفدرالية الإفريقية” الساعة 9 مساءاً الجولة الرابعة إيبار/ سيلتافيجو “” الساعة 1 ظهراً الإسبوع السادس والعشرون ريال بيتيس/ خيتافي”الدوري الإسباني” الساعة 5,15 مساءاً الإسبوع السادس والعشرون ريال سوسيداد/ اتليتكو مدريد “الدوري الإسباني” الساعة 7,30 مساءاً الإسبوع السادس والعشرون فالنسيا/ اتليتك بلباو “الدوري الإسباني” الساعة 9,45 مساءاً الإسبوع السادس والعشرون جانجون/ نانت”الدوري الفرنسي” الساعة 4 عصراً الإسبوع السابع والعشرون ليل/ ديجون “الدوري الفرنسي” الساعة 4 عصراً الإسبوع السابع والعشرون نيس/ ستراسبورج”الدوري الفرنسي” الساعة 4 عصراً الإسبوع السابع والعشرون ليون/ تولوز “الدوري الفرنسي” الساعة 6 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون مارسيليا/ سانت اتيان”الدوري الفرنسي” الساعة 10 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون

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