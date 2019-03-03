“ارطغرل 137” | “تميز” تردد قناة دعوة الجديد 2019 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل...

تردد قناة دعوة الجديد 2019 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس يبحث عليها حاليًا الكثير من متابعى المسلسل التركي قيامة أرطغرل حيث تذاع الحلقة الجديدة ارطغرل الجزء الخامس مترجمة ومدبلجة للغة العربية كل خميس مساءً، بجانب بث العديد من البرامج الدينية لنشر الحب والتسامح بين المواطنين في العالم العربي والمسلسلات الدينية التاريخية المفضلة لدي كثير من الجمهور، كل ذلك جعلها تحقق أعلى نسب مشاهدة في الأونة الأخيرة، وبات العديد يتسائل على تردد قناة دعوة الجديد 2019 لمتابعة كل ما تقدمه على شاشتها، وهو ما نعمل على توضيحه في هذا الموضوع.

تردد قناة دعوة الجديد 2019

اضبطوا الآن تردد قناة دعوة الجديد 2019 على قمر النايل سات من خلال الرموز المذكورة في الجدول الآتي:

القناة القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح قناة دعوة نايل سات 10727 أفقي 27500 3/4 قناة دعوة نايل سات 12687 أفقي 27500 3/4

مشاهدة ارطغرل 137

تعتبر قناة دعوة من أشهر القنوات الفضائية الإسلامية التى تميز مضمون برامجها بالوسطية ومحاربة الإرهاب ونبذ العنف ونشر التسامح والحب، وحققت شهرة كبيرة على الساحة الإعلامية بعد حصولها على حقوق بث مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس لتكون ثاني قناة عربية حاصلة على بث أرطغرل الجزء الخامس بدون تشويش أو تقطيع فهى تتدخل ضمن قائمة أفضل 10 قنوات فضائية في الوطن العربي، ويتابعها الملايين في الشرق الأوسط.

ويهتم موقعنا بتلبية رغبات متابعيه من مختلف الدول العربية لذلك قدمنا تردد قناة دعوة الجديد 2019 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، كما يمكنكم الحصول على جميع ترددات القنوات الفضائية بآخر تحديثات.

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.