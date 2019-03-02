“استقبل فوراً ” تردد قناة بانوراما يوم ” Panorama Youm” الجديد للمسلسلات...

اشتهرت في الفترة الأخيرة قناة بانوراما يوم Panorama Youm خلال الفترة الماضية، وهو ما جعلنا في تلك المقالة نتطرق إلي التردد الخاص بقناة بانوراما دراما على القمر المصري نايل سات 2019، وقد نالت القناة التي تتبع باقة قنوات دراما استحسان كبير من محبي الدراما والمسلسلات العربية وخاصة المصرية، نظراً لما تقدمه القناة من مسلسلات يتم اختيارها بعناية فائقة.

وقوم قناة بانوراما دراما على النايل سات بعض مسلسل مصري بشكل كامل على مدار اليوم وهو الأمر الغير متوفر في أي قناة مصرية أخرى، وما يميز القناة هو جودة اختيار الأعمال الدرامية بالإضافة إلي جودة الصورة مقترنة ببعض القنوات الأخرى، نظراً لان القناة حاصلة على حقوق إذاعة تلك المسلسلات وليست مقرصنة كبعض قنوات الأفلام والمسلسلات المتواجدة خلال تلك الفترة، وتبث القناة بجودة بث SD ويمكن تشغيلها على كافة أجهزة الاستقبال.

تردد قناة بانوراما يوم

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 12562 27500 5/6 V

إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك.

تعرض القناة الآن مسسل الأب الروحي على شاشتها وعرض جزء خلال يوم واحد، كما تعرض القناة العديد من المسلسلات الاخرى كمسلسل الأسطورة وأيوب.