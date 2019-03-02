تردد قناة ام بي سي mbc الجديدة على جميع الأقمار الصناعية في الوطن العربي

ننشر لكم عبر موقعنا “عرب فور نيوز” التردد الذي يبحث عنه الجميع في جميع البلدان العربية، وهو تردد قناة ام بي سي MBC في الوطن العربي وذلك منذ أطلقت مجموعة قنوات ام بي سي عن تغير الترددات الخاصة بها من أجل المشاهدين حتى يتم نقل محتوي القناة في أبهي صورة وأعلى تقنية بدون تشويش أو تقطيع.

وتعد هذه القناة من القنوات الأكثر مشاهدة حول العالم ويرغب الجميع في الاستحواذ على قناة ام بي سي على الجهاز الخاص به وذلك لأنها من القنوات المتميزة، فنحن نوفر لك التحديثات الأخيرة للحصول على قناة ام بي سي في الوطن العربي.

تردد قناة ام بي سي الجديد في الوطن العربي

الجدول التالي يوضح لكم الترددات الصحيحة لقنوات ام بي سي في الوطن العربي:-

القمر النايل سات القطبية – الترميز معامل تصحيح الخطأ الترددات 12015 11823 11938

11559 11470 عمودي – 27500 5/6

شاهد قنوات ام بي سي في الوطن العربي من هنا، أو هنا.

وتشمل مجموعة قنوات ام بي سي MBC العديد من القنوات المختلفة والتي منها (MBC MBC2 MBC3 MBC4 MBCأكشن MBC بوليود وناسة) فضلا على تقديم العديد من البرامج المختلفة التي تخص كافة فئات المجتمع شاملة جميع أفراد الأسرة، القناة يتم بثها بأعلى تقنية وجودة على جميع السيرفات في الوطن العربي، وسوف نستعرض عليكم كافة التفاصيل خلال الفقرات التالية جميع القنوات وتردداها التابعة لمجموعة الام بي سي.

تردد قناة MBC 2 على النايل سات

القمر التردد معدل تصحيح الخطأ – الترميز النايل سات 11938 5/6 – 27500

تردد قناة ام بي سي ثري MBC3 التردد معدل الاستقطاب معامل الترميز 11823 رأسي 27500

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز النايل سات ( فى دول المغرب العربى فقط ) 11559 عمودي V 27500 عرب سات 12284 عمودي V 27500 عرب سات 11270 عمودي V 27500

تردد قناة ام بي سي مصر mbc مصر

القمر التردد القطبية معامل الترميز نايل سات 12015 عمودي 27500 – 5/6

تردد ام بي سي اكشن

القمر الصناعي التردد الاستقطاب عرب سات 12284 (v) 5/6 عرب سات 11270 (v) 5/6 نايل سات 11476 (v) 5/6 نايل سات 11470 (v) 5/6

ومن الجدير بالذكر أن قناة ام بي سي mbc1 يتم الاعتماد عليها كثيرًا من العائلات وذلك لأنها من القنوات العائلية الترفيهية، والتي يلتف من حولها الكثيرون، أما عن قناة mbc بوليود فهي تختص بالأفلام العالمية على مدار الساعة”، وبينما قناة mbc3 من القنوات المخصصة للأطفال، وقناة mbc4 مخصصة للمرأة العربية العصرية، أما عن قناة mbc دراما فهي تختص بالدراما العربية والتركية والهندية، أما mbc العربية فهي تهتم بالأخبار، وقناة mbc وناسا فهي تهتم بالأغاني الخليجية والعربية، وقناة mbc مصر تعرض الترفيه الهادف للعائلات.